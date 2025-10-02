Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Música gratis: los cellos de Recua sonarán en El Ateneo
El Ensamble Recua, integrado por nueve cellistas, se presentará esta tarde desde las 19 dentro del 65° Septiembre Musical en El Ateneo (25 de Mayo 182), como parte de los festejos por sus 25 años, con entrada libre y gratuita. El concierto se realizará al estilo Tiny Desk, en formato íntimo e informal caracterizado por presentaciones acústicas, sin grandes producciones y realizadas en un entorno de oficina cotidiano para profundizar la conexión entre el artista y el público.
Centro Virla: “Impacto visual” apuesta emocionar al público
“Impacto visual” es un espectáculo que reúne y fusiona todas las disciplinas artísticas en una propuesta inmersiva para el público, que busca generar emociones genuinas, humor, fiesta y cultura. Esta noche, desde las 21, la compañía independiente de la artista Gabriela Vaca presentará su show en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265).
Danzas: Encuentro Nacional e Internacional de Folclore
Nicolás Brizuela es el creador hace 45 años del Ballet Tucumán y el organizador principal del Encuentro Nacional e Internacional de Folclore, que se realizará desde hoy hasta el domingo en distintos espacios de la provincia con la presencia de más de 1.000 jóvenes de distintas provincias de la Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, que mostrarán sus danzas tradicionales, sus atuendos y sus ritmos típicos. La inauguración será esta noche, a las 20.30, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601).
“Pollerudo”: el Flaco Pailos se presenta en el teatro Rosita Ávila
El Flaco Pailos y Carla Dogliani presentarán esta noche, desde las 21 y en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), su espectáculo humorístico “Pollerudo”. La propuesta, según el cómico cordobés, “promete una noche de carcajadas aseguradas, con un show ágil y desbordante de ocurrencias, entre chistes clásicos y personajes desopilantes, con los cuales los artistas explorarán con picardía las diferencias y coincidencias entre hombres y mujeres”.
Recitales: propuestas en distintos espacios
Dentro del ciclo de Jueves de Grandes del Rock Nacional, la agrupación tucumana Hashtag realizará su homenaje a Airbag, con sus mejores hits del pop punk al rock alternativo desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y con entrada libre y gratuita. En Veracruz (avenida Soldati 684), en tanto, la música será aportada por Sebastián Soriani.
“Fulgor Agrum”: exposición colectiva en la Casa Mmuseo de la Ciudad
A las 20, en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) se inaugurará la exposición de pinturas, fotografías e instalaciones “Fulgor Agrum”, con obras de los artistas Carolina Cazón, Valeria Cannata, Ana Laura Fromm y Ramón Tévez, y curaduría de Javier Soria Vázquez. “La propuesta apunta a tensionar entre lo singular y lo colectivo, lo natural y lo histórico, lo sofocante y lo vital de un territorio siempre en estado de incertidumbre”, se anticipa.
Espacio Incaa: proyectan el documental “Norma también”
La figura de Norma Pla, expresión del movimiento de jubilados en la década del 90, se recorta ahora como una memoria social contra el individualismo y una expresión de la rebeldía frente a las políticas de ajuste. “Norma También” es un documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo que recupera su legado y que, con material audiovisual inédito, narra su historia movilizadora, reflexiva y beligerante, que dialoga de modo incómodo con el presente. Entre hoy y el sábado, el filme se proyectará desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).
Linterna Mágica: “Leones por corderos”, un homenaje a Robert Redford
“En memoria de Robert Redford” es el ciclo gratuito organizado por La Linterna Mágica en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). Hoy a las 20.30 se verá “Leones por corderos”, dirigido y protagonizado por el actor recientemente fallecido junto a Tom Cruise y Meryl Streep. Narra historias vinculadas entre sí: un congresista concede una exclusiva periodística, mientras que un idealista profesor universitario trata de motivar a un alumno aventajado de su clase y dos soldados son heridos en acción en Afganistán.