Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espacio Incaa: proyectan el documental “Norma también”

La figura de Norma Pla, expresión del movimiento de jubilados en la década del 90, se recorta ahora como una memoria social contra el individualismo y una expresión de la rebeldía frente a las políticas de ajuste. “Norma También” es un documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo que recupera su legado y que, con material audiovisual inédito, narra su historia movilizadora, reflexiva y beligerante, que dialoga de modo incómodo con el presente. Entre hoy y el sábado, el filme se proyectará desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).