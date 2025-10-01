Un hombre paró en la ruta para ir al baño en Jujuy y le robaron $90 millones del auto

El episodio se registró en el barrio Alto Comedero, cuando la víctima, que se trasladaba desde Palpalá hacia la capital jujeña, decidió detenerse en una estación de GNC ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río Blanco. Allí bajó del auto para ir al baño y dejó el dinero guardado en dos bolsas plásticas negras, a la vista en el asiento del acompañante.