Un hombre paró en la ruta para ir al baño en Jujuy y le robaron $90 millones del auto

El hecho ocurrió en el barrio Alto Comedero. La suma estaba destinada a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas.

Un hombre paró en la ruta para ir al baño en Jujuy y le robaron $90 millones del auto FOTO/EL TRIBUNO DE JUJUY
Hace 1 Hs

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió este miércoles al mediodía a San Salvador de Jujuy: un hombre denunció el robo de $90 millones que transportaba en su vehículo para depositar en una entidad bancaria.

El episodio se registró en el barrio Alto Comedero, cuando la víctima, que se trasladaba desde Palpalá hacia la capital jujeña, decidió detenerse en una estación de GNC ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río Blanco. Allí bajó del auto para ir al baño y dejó el dinero guardado en dos bolsas plásticas negras, a la vista en el asiento del acompañante.

Según su relato, la ausencia no superó los cinco minutos, pero ese breve lapso fue suficiente para que los delincuentes actuaran con rapidez y se llevaran el millonario botín. Al regresar al vehículo y notar la desaparición del dinero, se dirigió de inmediato a la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

El dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas. Ahora, la Policía de Jujuy intenta reconstruir el trayecto del hombre entre Palpalá y San Salvador para identificar a los responsables y recuperar el dinero.

Hasta el momento, no surgieron pistas concretas sobre los autores ni sobre el paradero de la suma robada. El caso generó gran conmoción en la provincia y encendió las alarmas entre las autoridades, que investigan si los ladrones hicieron un seguimiento previo de la víctima antes de concretar el golpe.

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis, mientras la expectativa de la provincia permanece atenta a los avances del caso.

