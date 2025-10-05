Batería extrema, pantalla trasera y fotografía de última generación; las innovaciones del Xiaomi 17 Pro Max

Hace unos días, cuando se dieron a conocer los diseños del nuevo teléfono, el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, aceptó que su estrategia premium comenzó hace cinco años. "En ese tiempo aprendimos de nuestro mayor competidor, comparándonos con el iPhone. Apple sigue destacando. Pero confiamos plenamente en poder afrontar el reto con la misma generación de productos”, afirmó el asiático.
Eso buscaron con sus nuevos dispositivos insignia. El salto es significativo en varias áreas para competirles a los modelos más avanzados de Apple y Samsung. Los aspectos principales son tres: batería extrema de silicio-carbono, una pantalla trasera y una cámara fotográfica potente de última generación.
La batería es quizás el punto más destacado. El 17 Pro Max incorpora una batería de 7.500 mAh. La intención de Xiaomi con esa batería es garantizar que el usuario más exigente pueda terminar un día entero de uso intensivo y que el usuario promedio consiga cerca de dos días completos entre carga y carga.
La capacidad promedio de las baterías de los smartphones de gama alta es de alrededor de 5.000 mAh. Una batería de 7.500 mAh es una capacidad excepcionalmente grande para un móvil de venta masiva.
Si bien la pantalla trasera funcional ("Magic Back Screen") no es un concepto totalmente nuevo, Xiaomi busca hacerlo realmente útil. Permite ver notificaciones, usar widgets y, lo más crucial, usar el potente sistema de cámara principal (trasera) para tomar selfies. Esto mejora drásticamente la calidad de las autofotos y el video personal.
En cuanto a lo fotográfico, el teléfono está equipado con la plataforma más potente del momento y un sistema de cámara de alta gama con procesador Qualcomm (el Snapdragon 8 Elite Gen 5), lo que asegura un rendimiento máximo para juegos y aplicaciones pesadas. Aliada a Leica, la marca ofrece tecnología de punta con la mejora del sensor del teleobjetivo periscópico, ofreciendo un Zoom Óptico 5x de muy alta calidad.
El almacenamiento es otro punto fuerte: ofrece configuraciones de hasta 1 TB (terabyte) un punto clave para quienes graban video en 4K o 8K. El teléfono puede archivar unas 250.000 fotos, 250 películas, más de 500 horas de video en HD o una biblioteca extensa de videojuegos modernos.
Con todo ello, el Xiaomi 17 Pro Max es un referente en autonomía y capacidad, a la vez que introduce una función de doble pantalla para diferenciar su experiencia fotográfica y de productividad.
Los precios
Los nuevos teléfonos de la firma se lanzan en primera instancia en China. La disponibilidad en otros mercados aún no se confirmó, aunque se cree que llegará a Europa a comienzos de 2026. En ese sentido, es probable que estos modelos sean animadores en la próxima edición del Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona en febrero.
Los precios de los Xiaomi 17 empiezan en aproximadamente 630 dólares en la edición regular y 840 dólares en el Pro Max. Como es habitual, las cifras ascienden conforme se agrega RAM y capacidad de almacenamiento.