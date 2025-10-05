Batería extrema, pantalla trasera y fotografía de última generación; las innovaciones del Xiaomi 17 Pro Max

La capacidad promedio de las baterías de los smartphones de gama alta es de alrededor de 5.000 mAh. Una batería de 7.500 mAh es una capacidad excepcionalmente grande para un móvil de venta masiva.



Si bien la pantalla trasera funcional ("Magic Back Screen") no es un concepto totalmente nuevo, Xiaomi busca hacerlo realmente útil. Permite ver notificaciones, usar widgets y, lo más crucial, usar el potente sistema de cámara principal (trasera) para tomar selfies. Esto mejora drásticamente la calidad de las autofotos y el video personal.



En cuanto a lo fotográfico, el teléfono está equipado con la plataforma más potente del momento y un sistema de cámara de alta gama con procesador Qualcomm (el Snapdragon 8 Elite Gen 5), lo que asegura un rendimiento máximo para juegos y aplicaciones pesadas. Aliada a Leica, la marca ofrece tecnología de punta con la mejora del sensor del teleobjetivo periscópico, ofreciendo un Zoom Óptico 5x de muy alta calidad.