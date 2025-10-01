Golpe para Argentina: un defensor se lesiona y no estará en la doble fecha FIFA

Medina, de 26 años, había llegado en este mercado de pases al Marsella procedente del Lens, club en el que jugó durante cinco temporadas. El traspaso se cerró en una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, su adaptación al equipo se vio retrasada: primero por una suspensión que lo dejó al margen de las tres primeras fechas de la Ligue 1, luego por una molestia física que demoró su debut hasta mediados de septiembre.