Golpe para Argentina: un defensor se lesiona y no estará en la doble fecha FIFA

El defensor del Marsella sufrió un esguince en el tobillo derecho durante la Champions. No podrá jugar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico ni estar en la ventana de noviembre.

Hace 2 Hs

El triunfo del Olympique de Marsella frente al Ajax por 4-0 en la Champions League dejó un sabor amargo: Facundo Medina, uno de los refuerzos más importantes de la defensa francesa, sufrió un esguince en el tobillo derecho y estará fuera de las canchas alrededor de dos meses.

La lesión ocurrió en la primera parte del encuentro disputado en el Orange Vélodrome. El argentino recibió una dura infracción de Lucas Rosa a los 33 minutos, quedó tendido en el suelo y, pese a intentar continuar, terminó reemplazado a los 35 por Conrad Jaden Egan-Riley. El parte médico confirmó los temores de su entrenador Roberto De Zerbi y del director de fútbol Medhi Benatia, quienes ya habían mostrado preocupación al finalizar el partido. 

Medina, de 26 años, había llegado en este mercado de pases al Marsella procedente del Lens, club en el que jugó durante cinco temporadas. El traspaso se cerró en una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, su adaptación al equipo se vio retrasada: primero por una suspensión que lo dejó al margen de las tres primeras fechas de la Ligue 1, luego por una molestia física que demoró su debut hasta mediados de septiembre. 

La lesión actual lo dejará afuera en un tramo decisivo de la temporada. No podrá estar en los duelos de Champions ante Sporting Lisboa, ni contra Atalanta, partidos que el Marsella necesita resolver con buenos resultados para avanzar en la fase de grupos. En la Ligue 1, además, el equipo busca afianzarse en la parte alta de la tabla tras un arranque irregular.

Un problema también para la Selección

El golpe a Medina no afecta solo al club francés. Lionel Scaloni tenía al defensor dentro de los posibles convocados para la doble fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, donde la Selección Argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico. Su baja también lo marginará de la ventana de noviembre, dejando al técnico sin la chance de probarlo de cara al armado del plantel que disputará el Mundial 2026. 

En la última lista, Scaloni ya había tenido que lidiar con ausencias importantes en defensa: Lisandro Martínez continúa en recuperación de una rotura ligamentaria en la rodilla, mientras que Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Ahora, la baja de Medina reduce aún más las opciones en la zaga. Leonardo Balerdi, compañero suyo en el Marsella, tampoco estuvo disponible en el último partido por una molestia física. 

