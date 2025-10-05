Bill Gates predijo la "muerte" del iPod y el triunfo de los iPhone: ¿cuál es la nueva batalla tecnológica?

Si hoy todo el mundo habla de Inteligencia Artificial, en uno o dos años es probable que altere profundamente la vida. La incógnita es otra, no tiene que ver con cuando desaparecerá como lo que planteó Gates hace 20 años atrás. ¿Windows con Copilot? ¿OpenAI con ChatGPT? ¿Apple, que podría impulsar a Siri en breve? ¿Google con Gemini? ¿Elon Musk con Grok? ¿META (WhatsApp, Facebook, Instagram) con Llama y Meta AI? ¿O una empresa menos conocida pero potente como Mistral? Hay muchos aspirantes y estamos ante un momento histórico para el sector. Todos llegan con argumentos de peso y las predicciones son muchas y aumentan. Solo los hechos reflejarán si se cumplen o no.