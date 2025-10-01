21K LA GACETA: Daniel Herrera, el runner que lleva 480 carreras y busca nuevas metas

Correr es felicidad

En su relato aparece una y otra vez una idea central: la felicidad. “Cuando uno va a hacer lo que le gusta, los kilómetros no importan. A mí me encanta correr y eso me hace feliz. Las distancias largas son un desafío, pero también un placer: ya no tengo tanta velocidad, pero sí resistencia”, explica. Esa resistencia lo llevó a encontrar en los 21 kilómetros su terreno preferido. “La media maratón es la distancia más cómoda para mí. Corrí más de 120 y hasta hice mi mejor marca, una hora 16, en 2005 en Buenos Aires. No te desgasta como una maratón completa y te permite recuperarte rápido. Para mí, es la mejor distancia”.