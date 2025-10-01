Apuñaló a un chico de 13 años para robarle su campera de la Selección Argentina

Un hombre de 24 años está acusado de haber atacado con un cuchillo a un adolescente de 13 años para robarle la campera. El hecho ocurrió el lunes por la noche, en el barrio Echeverría, al noroeste de la capital.
Este miércoles, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, al mando de María del Carmen Reuter, se desarrolló una audiencia con motivo de legalizar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de coerción en su contra.
La auxiliar de fiscal Jessica Corti señaló que el imputado y otro sujeto aún no identificado se acercaron a la víctima cuando se encontraba junto a su primo en la Plaza Echeverría, ubicada en Necochea y Manuel Estrada. Mientras el cómplice controlaba al primo con una botella en la mano, el acusado sacó un cuchillo con el cual le exigió al menor la entrega de su campera de la Selección Argentina.
Acto seguido, tras la negativa de la víctima, comenzó a tirarle puntazos al cuerpo y le causó una lesión (constatada por el médico de policía) en la espalda. Pese a ello, el imputado y su compañero no lograron su cometido. El chico salió corriendo hacia la comisaría, donde alertó a los efectivos sobre lo sucedido. Finalmente, aprehendieron al imputado en las cercanías del lugar y lo trasladaron a la dependencia policial, mientras que el sujeto desconocido se dio a la fuga.
Víctima vulnerable y rechazo de prisión preventiva
Luego de exponer una por una las evidencias recolectadas hasta este incipiente tramo de la investigación, Corti solicitó que se ordene la prisión preventiva por el plazo de 40 días, al considerar que están vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.
“La víctima es una persona sumamente vulnerable. Estamos hablando de un niño contra quien actuaron en su perjuicio con una superioridad física”, manifestó la representante del Ministerio Fiscal, quien agregó: “Tenemos en cuenta que el arma fue utilizada no sólo para amedrentar, sino también para ocasionar una violencia física que dejó en la víctima rastros en su psiquis y lesiones que fueron constatadas”.
Al finalizar, y después de tomarse un cuarto intermedio para elaborar su resolución, el juez decidió rechazar la medida demandada por la Fiscalía y en su lugar dispuso un arresto domiciliario con pulsera electrónica de vigilancia y control mediante rondas policiales periódicas por 30 días.