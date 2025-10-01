Apuñaló a un chico de 13 años para robarle su campera de la Selección Argentina

Acto seguido, tras la negativa de la víctima, comenzó a tirarle puntazos al cuerpo y le causó una lesión (constatada por el médico de policía) en la espalda. Pese a ello, el imputado y su compañero no lograron su cometido. El chico salió corriendo hacia la comisaría, donde alertó a los efectivos sobre lo sucedido. Finalmente, aprehendieron al imputado en las cercanías del lugar y lo trasladaron a la dependencia policial, mientras que el sujeto desconocido se dio a la fuga.