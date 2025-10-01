Secciones
SociedadEducación

Uno de cada cinco docentes universitarios trabaja en Uber o Rappi para subsistir

Según una encuesta de la Universidad Arturo Jauretche, el 89% de los profesores tiene múltiples empleos tras perder la mitad de su salario desde 2023.

CRISIS EN LA DOCENCIA. El derrumbe salarial empuja a los profesores universitarios a buscar changas fuera de su profesión. / UNAJ CRISIS EN LA DOCENCIA. El derrumbe salarial empuja a los profesores universitarios a buscar changas fuera de su profesión. / UNAJ
Hace 1 Hs

Un relevamiento de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), reveló que uno de cada cinco docentes universitarios tuvo que buscar trabajos fuera de su formación, como manejar en Uber, hacer repartos por Rappi o vender productos Avon, para llegar a fin de mes.

El informe “Relevamiento de  Condiciones y Medioambiente del Trabajo Docente 2025” publicado en agosto por la Asociación de Docentes e Investigadores (AdeiUnaj) encendió las alarmas. Los docentes perdieron el 50% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y muchos se vieron forzados a renunciar a sus cargos o a pedir licencias para dedicarse a actividades mejor pagas.

Los números, que corresponden al período entre mayo y junio, son contundentes:

- El 89% de los docentes universitarios tiene múltiples empleos no relacionados a su formación.

- El 20% de los docentes universitarios en Argentina ha tenido que buscar trabajos como conducir en Uber, repartir con Rappi o vender productos de Avon, para poder subsistir.

- El 20% reconoció que su alimentación empeoró y el 6% directamente se saltea comidas.

- Uno de cada cuatro abandonó cursos de formación por falta de dinero o tiempo.

- El 70% dejó de hacer posgrados porque no puede costearlos.

- El 57% dejó deportes o recreación, y casi la mitad redujo actividades culturales.

Menos dinero, tiempo y calidad

El estudio, que consultó a 600 de los 1.600 profesores de la institución, deja claro que el ajuste no sólo achica los bolsillos, sino que también erosiona la universidad pública. La precariedad de los docentes repercute de manera directa en la formación de los estudiantes y en el futuro del sistema educativo.

El relevamiento muestra cómo la crisis se mete en todos los aspectos de la vida universitaria: hay menos recursos para formarse, menos tiempo para capacitarse y menos docentes en las aulas. En el último año, la UNAJ perdió al 10% de su plantel, lo que pone en riesgo la continuidad de materias y afecta directamente la calidad educativa.

El documento completo con los resultados del relevamiento realizado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNAJ puede consultarse en este enlace: scribd.com/document/917540513/CYMAT-ADEIUNAJ-2025

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico
6

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Más Noticias
Abogados y magistrados se enfrentarán en las nuevas elecciones del CAM

Abogados y magistrados se enfrentarán en las nuevas elecciones del CAM

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Comentarios