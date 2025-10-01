Uno de cada cinco docentes universitarios trabaja en Uber o Rappi para subsistir

Un relevamiento de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), reveló que uno de cada cinco docentes universitarios tuvo que buscar trabajos fuera de su formación, como manejar en Uber, hacer repartos por Rappi o vender productos Avon, para llegar a fin de mes.
El informe “Relevamiento de Condiciones y Medioambiente del Trabajo Docente 2025” publicado en agosto por la Asociación de Docentes e Investigadores (AdeiUnaj) encendió las alarmas. Los docentes perdieron el 50% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y muchos se vieron forzados a renunciar a sus cargos o a pedir licencias para dedicarse a actividades mejor pagas.
Los números, que corresponden al período entre mayo y junio, son contundentes:
- El 89% de los docentes universitarios tiene múltiples empleos no relacionados a su formación.
- El 20% de los docentes universitarios en Argentina ha tenido que buscar trabajos como conducir en Uber, repartir con Rappi o vender productos de Avon, para poder subsistir.
- El 20% reconoció que su alimentación empeoró y el 6% directamente se saltea comidas.
- Uno de cada cuatro abandonó cursos de formación por falta de dinero o tiempo.
- El 70% dejó de hacer posgrados porque no puede costearlos.
- El 57% dejó deportes o recreación, y casi la mitad redujo actividades culturales.
Menos dinero, tiempo y calidad
El estudio, que consultó a 600 de los 1.600 profesores de la institución, deja claro que el ajuste no sólo achica los bolsillos, sino que también erosiona la universidad pública. La precariedad de los docentes repercute de manera directa en la formación de los estudiantes y en el futuro del sistema educativo.
El relevamiento muestra cómo la crisis se mete en todos los aspectos de la vida universitaria: hay menos recursos para formarse, menos tiempo para capacitarse y menos docentes en las aulas. En el último año, la UNAJ perdió al 10% de su plantel, lo que pone en riesgo la continuidad de materias y afecta directamente la calidad educativa.
El documento completo con los resultados del relevamiento realizado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNAJ puede consultarse en este enlace: scribd.com/document/917540513/CYMAT-ADEIUNAJ-2025