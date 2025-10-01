Torneo Manolo Hernández 2025: 56 equipos animan la fiesta del vóley en Tucumán

El voley tucumano vuelve a vestirse de fiesta con la séptima edición del Torneo Manolo Hernández, una competencia que ya se transformó en referencia para la disciplina a nivel regional. El certamen, organizado por Tucumán de Gimnasia, arranca mañana con enfrentamientos entre los equipos locales, el viernes debutan los clubes de afuera y se extenderá hasta el domingo, con un programa cargado de partidos. En total serán 56 equipos los que animen la cita, movilizando a cientos de jugadores y familias, y consolidando su lugar en el calendario deportivo de la provincia.