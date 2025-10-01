Secciones
Dólar hoy: el oficial salta a $1.450 y el "blue" trepa a $1.490 en Tucumán

La divisa acumula una suba de $100 en tres días y el paralelo avanza $65 en igual período.

Hace 1 Hs

El dólar oficial subía este miércoles $50 y se vende a $1.450 en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, acumula un incremento de $100 en lo que va de la semana.

En el segmento mayorista, la divisa cotiza a $1.397,20 para la compra y $1.447,10 para la venta, por debajo del techo de la banda diaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1.481,21.

El dólar tarjeta (utilizado para gastos en servicios digitales y turismo) trepa a $1.885 tras las últimas modificaciones en las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

El dólar "blue" también sigue en alza: cotiza a $1.450 para la compra y $1.490 para la venta. Con esta suba, el paralelo acumula un avance de $65 en apenas tres jornadas y ya se ubica $245 por encima del valor con el que había cerrado 2024 ($1.230).

Aunque el BCRA no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el Tesoro concretó compras por más de U$S 1.300 millones. Con estos movimientos, las reservas brutas del Banco Central se ubican en U$S 40.374 millones.

