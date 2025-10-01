Una mujer murió atropellada por un colectivo cuando se dirigía a un acto político

Una mujer de 47 años perdió la vida ayer por la tarde tras ser atropellada por un colectivo en la intersección de avenida Ejército del Norte y Mendoza, en San Miguel de Tucumán.
Según confirmaron fuentes sanitarias, la víctima ingresó sin vida al Hospital Centro de Salud cerca de las 18, luego de ser trasladada de urgencia por una ambulancia del 107.
De acuerdo con los testimonios, la mujer se dirigía hacia el club Villa Luján, donde estaba previsto un acto político. En ese trayecto, al intentar cruzar la avenida, fue embestida y arrastrada por el ómnibus.
Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar del hecho, que generó conmoción en la zona y complicaciones en el tránsito.