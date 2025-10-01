Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín y el desafío de volver a ser temible afuera: lo que dicen los números con Campodónico

La campaña de visitante le dio aire al equipo durante gran parte del año, pero en las últimas salidas dejó puntos clave. La misión es recuperar esa identidad.

ANTECEDENTE. La última salida de San Martín como visitante fue derrota 1-0 frente a Racing de Córdoba. ANTECEDENTE. La última salida de San Martín como visitante fue derrota 1-0 frente a Racing de Córdoba. Foto de Ariel Carreras/ESPECIAL PARA LA GACETA.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalAriel MartosSan MartínMariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
5

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios