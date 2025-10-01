“El socio es el dueño del club”: Reale, aspirante a la presidencia de Boca en 2027, se reunió con hinchas en Tucumán

Reale, en diálogo con LG Play, explicó que una de las mayores inquietudes que reciben en el interior es la dificultad para acceder a un lugar en La Bombonera. Señaló que, pese a que el estatuto establece el derecho de ingreso de los socios activos, la capacidad limitada de las tribunas populares genera un filtro que, en la práctica, se maneja de forma discrecional. “El socio del interior está enojado, porque hace un esfuerzo enorme para viajar y encima tiene que pedir por favor que le den un lugar. Eso no puede seguir pasando”, remarcó.