“El socio es el dueño del club”: Reale, aspirante a la presidencia de Boca en 2027, se reunió con hinchas en Tucumán

“Nuestro estadio nos quedó chico, y cada vez le cuesta más al socio del interior poder entrar a la cancha”. Con esa frase contundente, Jorge Reale sintetizó una de las principales preocupaciones que recogió en su paso por Tucumán. El vicepresidente de la agrupación “Arriba Boca”, que impulsa su candidatura para las elecciones presidenciales del “Xeneize” en 2027, encabezó un encuentro con más de 80 socios e hinchas en Santiago del Estero 1257, donde la convocatoria superó las expectativas y se transformó en un espacio de debate abierto sobre el futuro del club de La Ribera.
Reale, en diálogo con LG Play, explicó que una de las mayores inquietudes que reciben en el interior es la dificultad para acceder a un lugar en La Bombonera. Señaló que, pese a que el estatuto establece el derecho de ingreso de los socios activos, la capacidad limitada de las tribunas populares genera un filtro que, en la práctica, se maneja de forma discrecional. “El socio del interior está enojado, porque hace un esfuerzo enorme para viajar y encima tiene que pedir por favor que le den un lugar. Eso no puede seguir pasando”, remarcó.
Para revertir esa situación, planteó tres ejes: transparencia en la asignación de entradas, un sistema rotativo que contemple la participación de todos y una política federal que reconozca que el 35% de los socios de Boca proviene del interior del país. “Hay que terminar con la reventa y con los listados de amigos. Lo que necesitamos es decisión política y un club abierto a todos sus socios”, sostuvo.
En relación con la gestión de Juan Román Riquelme, Reale fue crítico. Consideró que el principal déficit es la falta de planificación y profesionalismo en el armado del plantel. “Lo más grave es que se gobierna con un grupo de amigos, sin proyecto y sin un equipo de trabajo serio. En seis años se compraron 45 jugadores y no se potenció a ninguno. Eso demuestra que no hubo planificación ni objetivos claros”, advirtió.
Como contracara, anticipó que su propuesta para 2027 se basa en un modelo de gestión con profesionales y con un director deportivo que trace políticas de largo plazo. “No alcanza con improvisar o con nombres fuertes. Lo que hace falta es trabajar con seriedad y planificar, porque Boca merece un proyecto a la altura de su historia”, afirmó.
Sobre la actualidad del equipo y la situación del técnico Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado en lo personal, Reale pidió respaldo. “A Miguel hay que bancarlo en todo lo que necesite. Una vez tomada la decisión de que sea el técnico, no podés cambiarlo a cinco partidos del final. Hay que acompañarlo hasta el final del torneo y luego evaluar”, señaló, al tiempo que recordó el afecto que el hincha de Boca mantiene por el entrenador campeón de América en 2007.
Reale habló sobre el futuro de La Bombonera
El dirigente también abordó un tema clave en la vida institucional: el futuro de La Bombonera. Tras haber promovido años atrás la idea de un nuevo estadio en Isla Demarchi, reconoció que cambió de postura. “Cuando lleguemos, vamos a decir: somos compradores. Hay que adquirir las casas alrededor. Somos el club más grande de América y necesitamos crecer donde nacimos”.
Antes de despedirse, dejó un mensaje para los hinchas del interior. Reale, mendocino de nacimiento, recordó sus propias dificultades para asistir a los partidos cuando vivía lejos de Buenos Aires. “Siempre le digo al socio que hagan memoria: pocas veces un candidato recorrió las provincias antes de una elección”, subrayó.
Con una agenda que continuará en Salta, Reale reafirmó que su expectativa es clara: llegar al 2027 con un proyecto sólido, federal y participativo.