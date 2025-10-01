Secciones
Tucumanos, en escena: la obra del "Negro" Prina, con la actuación de Camila Plaate, llega a Buenos Aires

“Que pase algo… (título en proceso)” tendrá tres funciones en Planta Inclán.

Obra Que pase algo... (Título en Proceso) Foto Prensa de la obra Obra "Que pase algo... (Título en Proceso)" Foto Prensa de la obra
Hace 2 Hs

Una obra tucumana que cruza teatro y cine, con un elenco recientemente galardonado en festivales internacionales. Los días 9, 10 y 11 de octubre a las 21, se presenta en Planta Inclán (Buenos Aires) la obra "Que pase algo… (título en proceso)", escrita y dirigida por Sergio “Negro” Prina.

Tras su recorrido en Tucumán, donde fue reconocida con el premio a la Mejor Obra en la 33ª Fiesta Provincial del Teatro (INT, 2017), la puesta desembarca en la Ciudad de Buenos Aires para compartir con nuevos públicos una propuesta que desafía los límites entre la realidad y la ficción.

Dirección y dramaturgia: Sergio “Negro” Prina Elenco: Luis Salazar, Ezequiel Martínez Marinaro, Camila Plaate, Enrique Antich, Luciana de los Ángeles Morales

Técnica: Martín Bettella / Producción general: Belinda Quinteros Producción local: Ezequiel Radusky

La llegada de la obra a la cartelera porteña se da en un momento de gran reconocimiento para parte de su equipo artístico: Camila Plaate y Sergio “Negro” Prina fueron distinguidos recientemente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y en el Festival Iberoamericano de Cine, obteniendo la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en “Belén” y el premio a la mejor interpretación principal en “Un cabo suelto”, respectivamente.

Estos galardones sitúan a los intérpretes tucumanos en la escena internacional y refuerzan la relevancia de una producción local que apuesta a la circulación nacional.

Entradas disponibles en www.plantainclan.com

