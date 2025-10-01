Patri Pérez, de La isla de las tentaciones, anuncia una decisión drástica sobre su maternidad

La maternidad no siempre es un camino sencillo y así lo ha compartido la influencer española Patri Pérez, exparticipante de La isla de las tentaciones y La última tentación. A través de su canal en Mtmad (Mediaset Infinity), la influencer ha confesado que planea someterse a una ligadura de trompas para evitar un tercer embarazo.
Una maternidad complicada
La joven, que anunció hace meses su segundo embarazo, ha centrado gran parte de su contenido en redes sociales en hablar de la experiencia de ser madre. Pero lejos de mostrar solo el lado idílico, ha querido visibilizar los aspectos más duros: el cansancio extremo, las noches sin dormir y el esfuerzo constante de la crianza.
Actualmente, cría en solitario a su hijo Río, de 19 meses, quien atraviesa dificultades para adaptarse a la escuela infantil. Una situación que ha llevado a Patri a sentirse agotada y desbordada:
"Es como si mi cuerpo me estuviese diciendo: ‘para, necesitas descansar’", confesó en su canal.
Además, reconoció que el desgaste físico y emocional ha afectado a sus hábitos, asegurando que come peor y se cuida menos que en su primer embarazo.
“Se cierra el horno para siempre”
Ante este panorama, la exnovia de Lester Duque ha decidido dar un paso firme: la ligadura de trompas. Con esta intervención busca poner fin de manera definitiva a la posibilidad de volver a quedarse embarazada.
"Se acabó: se cierra el horno para siempre. No va a haber más hijos. No quiero más sustos", afirmó con rotundidad. Patri destacó que un hijo supone una responsabilidad enorme para toda la vida, y considera que no podría asumir el cuidado de un tercero con las condiciones actuales.
Una confesión sin filtros
Con su testimonio, Patri Pérez ha querido mostrar el lado menos idealizado de la maternidad, visibilizando un tema del que, asegura, "nadie habla". Su decisión ha generado debate en redes sociales, donde muchos seguidores han aplaudido su honestidad y valentía al compartir sin tapujos un momento tan personal.