Secciones
Seguridad

Dos nuevos aprehendidos por el tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo

Búsqueda y Captura de Prófugos arrestó a dos personas durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de la capital.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Un equipo policial de la División Búsqueda y Captura de Prófugos aprehendió a dos personas durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de la capital, en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido en Tafí Viejo durante una fiesta electrónica

En ese aspecto, el jefe de la División, comisario Jorge Romano, explicó: “El 21 de septiembre, en Tafí Viejo se desarrollaba un evento en un salón de fiesta por el Día de la Primavera. En ese momento, “Chucky” Casanova, junto con otras personas efectuaron disparos con un arma de fuego, para luego darse a la fuga”.

Asimismo, agregó: “Por este motivo iniciamos una investigación, la cual derivó en 13 medidas judiciales en diferentes inmuebles. Estas fueron positivas, ya que logramos detener al principal implicado”. 

“Continuando con las pesquisas, el martes ingresamos a otras viviendas por disposición de la Justicia, donde secuestramos un arma de fuego, municiones, una réplica de pistola, estupefacientes y aprehendimos a dos personas. Una de ellas estaba acusada por un robo”, cerró, Romano. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios