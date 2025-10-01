Dos nuevos aprehendidos por el tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo

En ese aspecto, el jefe de la División, comisario Jorge Romano, explicó: “El 21 de septiembre, en Tafí Viejo se desarrollaba un evento en un salón de fiesta por el Día de la Primavera. En ese momento, “Chucky” Casanova, junto con otras personas efectuaron disparos con un arma de fuego, para luego darse a la fuga”.