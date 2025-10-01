El ciclo lectivo 2025 avanza hacia su tramo final y, como cada año, una de las principales consultas de estudiantes, familias y docentes gira en torno a la fecha de cierre del calendario escolar. Aunque el cronograma fue definido por cada jurisdicción, no todas las provincias terminan en la misma semana y las diferencias pueden ser notorias.
Desde el Ministerio de Educación se confirmó que cada distrito mantiene su propia organización, lo que genera variaciones entre regiones y obliga a revisar el calendario oficial para saber con precisión cuándo concluirán las clases. Provincia por provincia, estas son las fechas establecidas para el cierre del ciclo 2025.
Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia
- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
- 18 de diciembre: Santa Cruz.
- 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.
- 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.
- 26 de diciembre: La Pampa.
¿Cuántos feriados quedan hasta fin de año?
Antes del cierre de clases, todavía quedan algunos feriados importantes en el año:
- 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del 12).
- 21 de noviembre: feriado puente.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.