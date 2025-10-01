Secciones
SociedadActualidad

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Las fechas estipuladas son entre el 12 y el 26 de diciembre. Conocé cuándo empiezan las vacaciones de verano en tu provincia.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia
Hace 1 Hs

El ciclo lectivo 2025 avanza hacia su tramo final y, como cada año, una de las principales consultas de estudiantes, familias y docentes gira en torno a la fecha de cierre del calendario escolar. Aunque el cronograma fue definido por cada jurisdicción, no todas las provincias terminan en la misma semana y las diferencias pueden ser notorias.

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Desde el Ministerio de Educación se confirmó que cada distrito mantiene su propia organización, lo que genera variaciones entre regiones y obliga a revisar el calendario oficial para saber con precisión cuándo concluirán las clases. Provincia por provincia, estas son las fechas establecidas para el cierre del ciclo 2025.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

- 18 de diciembre: Santa Cruz.

- 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

- 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

- 26 de diciembre: La Pampa.

¿Cuántos feriados quedan hasta fin de año?

Antes del cierre de clases, todavía quedan algunos feriados importantes en el año:

- 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del 12).

- 21 de noviembre: feriado puente.

- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

- 25 de diciembre: Navidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?

Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
5

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios