Qué trae el nuevo Octubre Tecnológico de la Universidad San Pablo-T

Miércoles 08/10: a las 18.30 horas, charla sobre RPA en las empresas: relevamiento de puntos de dolor para ser automatizados con IA (Auditorio, Sede Plaza). Luego, a las 19.30 horas, debate sobre Mercado Laboral en tiempos de IA: Situación geopolítica ¿Cómo reconvertirse? (Auditorio, Sede Plaza). Y a las 20 horas, la Curaduría Académica Entre genios y vanguardia. Arquitectura barroca y contemporaneidad proyectual en la Bienal de Venecia 2025 (Sala de Litigación, Sede Plaza).