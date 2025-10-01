Qué trae el nuevo Octubre Tecnológico de la Universidad San Pablo-T

Este miércoles 1 de octubre empieza el XII° Octubre Tecnológico en la Universidad de San Pablo Tucumán (USP-T) con una programación que se extenderá durante todo el mes, y que combina charlas, congresos, muestras artísticas, talleres y conciertos abiertos a toda la comunidad. Todas las actividades tienen entrada libre.
La inauguración tendrá lugar a las 19 horas del 1 de octubre en el Hotel Catalinas Park, con la presentación del libro "Ideas Yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido" escrito por Catalina Lonac y Susana Maidana.
El jueves 2 de octubre, a las 11 horas, se hará el lanzamiento oficial del XVI Octubre Tecnológico en el Salón Oval de la Sede Centro Cultural (24 de Septiembre 476). La agenda completa está disponible en el Instagram @usp.tuc de la Universidad de San Pablo Tucumán.
La primera semana
Martes 07/10: inauguración de la muestra Urban Sketchers Tucumán: Trazos contemporáneos con raíces clásicas, en la Sede Centro Cultural. Estará disponible durante todo el mes.
Miércoles 08/10: a las 18.30 horas, charla sobre RPA en las empresas: relevamiento de puntos de dolor para ser automatizados con IA (Auditorio, Sede Plaza). Luego, a las 19.30 horas, debate sobre Mercado Laboral en tiempos de IA: Situación geopolítica ¿Cómo reconvertirse? (Auditorio, Sede Plaza). Y a las 20 horas, la Curaduría Académica Entre genios y vanguardia. Arquitectura barroca y contemporaneidad proyectual en la Bienal de Venecia 2025 (Sala de Litigación, Sede Plaza).
Jueves 09/10: desde las 10 horas, taller Primeros pasos en Tiro con Arco (Sede Campus). A las 17, Jornada sobre Responsabilidad Civil en Entornos Digitales (Sala de Litigación, Sede Plaza). Y a las 18 horas, charla El desafío invisible: Salud mental y superación en el ámbito deportivo (Auditorio, Sede Plaza).
Viernes 10/10: a las 21 horas, Gala Lírica: Noche del Bel Canto (Rossini y Bellini) en el Salón Oval (Sede Centro Cultural).
A lo largo del mes habrá congresos nacionales e internacionales, jornadas de investigación, paneles sobre el mercado laboral, talleres de salud, degustaciones, conciertos, desfiles de moda y hasta un debate sobre cómo proyectar en la Antártida. Todo repartido entre las tres sedes de la USP-T (Plaza, Centro Cultural y Campus).
Entre los momentos destacados figuran el XXXV Congreso Nacional y XV Latinoamericano de Sociología Jurídica, la XVI Jornadas de Investigación, el Concierto de Confraternidad USP-T, la degustación de alimentos y el desfile de Diseño Textil, que marcará el cierre del encuentro.
Con estas y muchas otras actividades que se desplegarán durante el mes, el Octubre Tecnológico vuelve a consolidarse como el gran espacio de encuentro entre la ciencia, el arte y la innovación en Tucumán.