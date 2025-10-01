Indignación en La Plata: vandalizaron un mural de Diego Maradona en la cancha de Gimnasia

Bronca e indignación en La Plata. El mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia fue vandalizado con pintura roja, lo que generó repudio inmediato entre los hinchas triperos.
El ataque fue cometido por cuatro personas en moto durante la madrugada, según registraron las cámaras de seguridad. No solo dañaron la imagen del Diego, sino también otros murales de ídolos del club.
La obra había sido inaugurada en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia y se había convertido en un punto de encuentro popular. La noticia se difundió rápidamente y causó tristeza en el barrio y en las redes sociales.
Hinchas y socios del Lobo se acercaron temprano al estadio Juan Carmelo Zerillo para limpiar el paredón y lograron recuperar gran parte de la pintura dañada.
ð¦ð· Vandalizaron el mural de Diego Armando Maradona en cancha de Gimnasia.— ð¥ð³ BARRAS DEL MUNDO â½ðº (@Barras_LATAM) October 1, 2025
El mismo habÃa sido inaugurado en Septiembre de 2021. pic.twitter.com/DRLEg2hF1D
Sospechas de provocación
Aunque aún no hay responsables identificados, el uso de pintura roja hace pensar en una acción vinculada a hinchas de Estudiantes, justo en la previa del clásico platense.