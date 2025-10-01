Secciones
"Hace todo bien": Julián Álvarez estiró su racha goleadora y en España hablan maravillas

El delantero del Atlético de Madrid volvió a brillar en Champions con goles y asistencias, y la prensa lo elogió sin reservas.

Hace 2 Hs

El presente de Julián Álvarez en el Atlético Madrid es brillante. El delantero argentino volvió a marcar en Champions League en la victoria 5-1 sobre Eintracht Frankfurt y la prensa española no tardó en elogiarlo.

“Sigue dejando muestras del fantástico futbolista que es”, escribió el periodista Sergio Picos en el diario As. Y destacó que su aporte fue completo: gol de penal al estilo Panenka, asistencias y despliegue total.

El cordobés sumó su sexto tanto en apenas tres partidos. Además, viene de marcar en el clásico ante el Real Madrid y de anotar un hat-trick frente al Rayo Vallecano. Su capacidad para asistir a Antoine Griezmann y Giuliano Simeone sumó más valor a su actuación.

Los medios remarcaron su intensidad. “Hace muchísimas cosas y todas bien. Baja a recibir, muerde, presiona, realiza coberturas... Estrellón”, concluyó el análisis del diario español.

Una racha que ilusiona

Con cada partido, Álvarez consolida su rol como pieza clave en el esquema de Simeone. Los elogios en España lo posicionan como uno de los futbolistas más completos del momento.

