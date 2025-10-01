Secciones
“Es mía”: Mascherano les pidió perdón a sus jugadores tras la derrota de Inter Miami en la MLS

El DT asumió toda la responsabilidad por la goleada frente a Chicago Fire y se disculpó con el plantel por el mal planteo.

Hace 38 Min

Inter Miami sufrió una dura derrota 5-3 frente al Chicago Fire en la MLS y el partido dejó fuertes repercusiones. Con Lionel Messi como titular, el equipo no pudo evitar una goleada que desnudó fallas defensivas preocupantes. En la conferencia de prensa, Javier Mascherano asumió la responsabilidad absoluta.

El entrenador argentino reconoció sus errores y se disculpó con sus jugadores. “Me disculpé por no haber podido ayudar. Es muy difícil cuando de parte del entrenador regalás una primera parte”, expresó el Jefecito con tono autocrítico.

Chicago Fire se llevó la victoria con goles de Dje D’Avilla, Jonathan Dean, Rominigue Kouamé, Justin Reynolds y Brian Gutiérrez. Inter Miami, en tanto, descontó gracias a Toto Avilés y un doblete de Luis Suárez. Fue la tercera vez en la temporada que el equipo recibe cinco goles y la primera como local.

Pese a mantenerse en el cuarto lugar de la Conferencia Este, el golpe fue duro. “Hoy no pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía”, remarcó Mascherano, insistiendo en que el planteamiento inicial fue equivocado.

Mirada al futuro

El DT argentino admitió que deben tomar nota para crecer: “Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo”. Consciente de que la temporada sigue en juego, dejó en claro que las correcciones comienzan por su rol en el banco de suplentes.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoSelección Argentina de fútbolMajor League SoccerInter Miami
