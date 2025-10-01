Test de personalidad: descubrí tu mayor virtud según cómo ponés las manos

Un nuevo test de personalidad, en esta ocasión ideado por el ganador al Premio Nobel Roger Wolfe Spear, revela las diferentes formas de ser que existen según cómo las personas colocan sus manos.
Los expertos señalan que el lenguaje corporal es sumamente importante a la hora de comunicarse con el otro. Si bien muchos saben esto, otros no están enterados que por la manera que realizamos algunos gestos se puede definir nuestra personalidad. Ante esto, Spear llevó a cabo su investigación.
¿De qué manera cruzas tus manos?
Para realizar el desafío, lo primero que debes hacer es cruzar tus manos de manera espontánea y mirar con mucha atención cómo quedaron tus dedos. A partir de eso, el especialista separó tres grandes grupos y los clasificó según su personalidad.
Los resultados del test
Pulgar izquierdo sobre el derecho
El primer grupo es el que comprende a las personas que cruzan su pulgar izquierdo sobre el derecho. Si te encontrás dentro de este grupo significa que sos una persona práctica. Posiblemente previo a tomar una decisión, analices tanto los pros como los contras. Es muy difícil que alguien te engañe ya que tenés una capacidad intelectual de leer y comprender a las personas a simple vista.
A su vez, sos un sabio dador de consejos. Además de tu pasión por el diálogo, te encanta pasar tiempo junto a tu familia, amigos y seres queridos. Si bien te caracteriza la diversión, también se puede decir que sos una persona romántica.
Pulgar derecho sobre el izquierdo
Por otro lado, los que se encuentran dentro del grupo de los que ubican el pulgar derecho sobre el izquierdo, son personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia emocional. Tienen mucha empatía y saben reconocer a lo lejos el estado emocional de quienes los rodean. Este calor humano es justamente lo que genera que sean tan atractivos.
Son atentos. Se dan cuenta de cuando ocurre algo y está siendo ocultado. Sin problema, evidencian cuando se los necesita y son los primeros en atreverse y preguntar en medio de una tormenta: "¿Cómo estás?".
Pulgares al mismo nivel
Y por último, el test menciona a aquellos que colocan los pulgares al mismo nivel. Sin dudas, si estás dentro de este grupo sos una persona perfeccionista y detallista. Tenés espíritu de líder y te concentrás en dar lo mejor en cada situación que se te presente. Tu mayor virtud es la honestidad.