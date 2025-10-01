Test de personalidad: descubrí tu mayor virtud según cómo ponés las manos

El primer grupo es el que comprende a las personas que cruzan su pulgar izquierdo sobre el derecho. Si te encontrás dentro de este grupo significa que sos una persona práctica. Posiblemente previo a tomar una decisión, analices tanto los pros como los contras. Es muy difícil que alguien te engañe ya que tenés una capacidad intelectual de leer y comprender a las personas a simple vista.