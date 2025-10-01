Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

ATP 1000 - Shanghai
11.30: Ronda 1 (ESPN 2)
UEFA Champions League
13.45: Qarabag-Copenhagen (ESPN 2)
13.45: Union Saint-Gilloise-Newcastle (Disney+)
16: Mónaco-Manchester City (ESPN)
16: Arsenal-Olympiacos (ESPN 2)
16: Villarreal-Juventus (ESPN 3)
16: Napoli-Sporting Lisboa (ESPN 4)
16: Barcelona-PSG (Fox Sports)
16: Borussia Dortmund-Athletic Club (Disney+)
16: Bayer Leverkusen-PSV (Fox Sports 2)
Euroliga
14.45: Fenerbahce-Paris Basketball (DSports)
Mundial Sub 20
17: España-México (DSports+)
20: Italia-Cuba (DSports 2)
20: Argentina-Australia (DSports)
20: Brasil-Marruecos (DSports+)
Reserva LPF
18.50: Belgrano-Estudiantes LP (ESPN 4)