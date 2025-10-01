Secciones
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Mónaco-Manchester City, Arsenal-Olympiacos, Villarreal-Juventus y Napoli-Sporting Lisboa completan la grilla de partidos.

LO MEJOR. Barcelona recibirá a PSG en uno de los partidos más atractivos de la jornada de hoy de la Champions League. LO MEJOR. Barcelona recibirá a PSG en uno de los partidos más atractivos de la jornada de hoy de la Champions League. FOTO TOMADA DE X.COM/FCBARCELONA_ES
Hace 1 Hs

ATP 1000 - Shanghai

11.30: Ronda 1 (ESPN 2)

UEFA Champions League

13.45: Qarabag-Copenhagen (ESPN 2)

13.45: Union Saint-Gilloise-Newcastle (Disney+)

16: Mónaco-Manchester City (ESPN)

16: Arsenal-Olympiacos (ESPN 2)

16: Villarreal-Juventus (ESPN 3)

16: Napoli-Sporting Lisboa (ESPN 4)

16: Barcelona-PSG (Fox Sports)

16: Borussia Dortmund-Athletic Club (Disney+)

16: Bayer Leverkusen-PSV (Fox Sports 2)

Euroliga

14.45: Fenerbahce-Paris Basketball (DSports)

Mundial Sub 20

17: España-México (DSports+)

20: Italia-Cuba (DSports 2)

20: Argentina-Australia (DSports)

20: Brasil-Marruecos (DSports+)

Reserva LPF

18.50: Belgrano-Estudiantes LP (ESPN 4)

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái por problemas físicos tras ganar en Tokio

Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Argentina Sub 20 vs Australia: hora, TV y lo que hay en juego en el Mundial

Lionel Messi sorprendió con sus votos en el Balón de Oro 2025: ¿quién fue su jugador favorito?

Mundial Sub-20: conocé a las siete promesas que quieren dar el salto de calidad en Chile

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

