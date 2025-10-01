Test viral: tu forma de usar el dentífrico revela datos interesantes de tu personalidad

Si aprietas el tubo de pasta de dientes desde la parte inferior y lo doblas a medida que avanzas, eres un individuo único. Esta es la forma ideal de extraer la pasta de dientes, pero la mayoría de la gente no le presta atención. Sin embargo, sos un perfeccionista y muy organizado. Sos juicioso hasta el punto de fallar y encuentras formas creativas de resolver problemas. No desperdicias cosas y utilizas todo el alcance de los recursos para cumplir con tu trabajo. Sos muy meticuloso y vivís un estilo de vida similar, lleno de planificación y organización cuidadosas. No prefieres actuar con prisa o por impulso. La espontaneidad solo te genera problemas es tu creencia. También sos un gran trabajador y bastante confiable. Comprueba también tus rasgos de personalidad ocultos.