Test viral: tu forma de usar el dentífrico revela datos interesantes de tu personalidad

Un test de personalidad sobre la forma en la que utilizas el dentífrico es furor en las redes sociales. Nuestras acciones, y muchas de ellas involuntarias, pueden revelar aspectos sorprendentes de nuestra forma de ser y ese es el objetivo de este desafío.
Dependiendo de cómo dejes el dentífrico, tu subconsciente te está dando más de un mensaje. A continuación observarás cinco tipos de envases y deberás elegir el que más se parezca a tu forma de utilizarlo.
Finalmente, una vez que hayas tomado tu decisión, será momento de leer los resultados.
Los resultados del test de personalidad
1. Aprietas desde arriba
Si aprietas la pasta de dientes desde arriba, hacia la tapa, eres terco por naturaleza. Sos autodependiente y orientado a los objetivos. No confías en la gente fácilmente y estás dispuesto a alcanzar tu objetivo por cualquier medio. Tenés una voluntad fuerte, pero sos propenso a la negatividad. Te sentís cómodo trabajando por tu cuenta y tenés problemas para confiar en otras personas. Sin embargo, podés ser manipulador y usar a los demás para salir adelante. Pero eso no significa que seas despiadado o astuto. Vives según tus propias reglas y solo quieres una vida buena y satisfactoria para vos.
2. Aprietas desde abajo
Si aprietas el tubo de pasta de dientes desde la parte inferior y lo doblas a medida que avanzas, eres un individuo único. Esta es la forma ideal de extraer la pasta de dientes, pero la mayoría de la gente no le presta atención. Sin embargo, sos un perfeccionista y muy organizado. Sos juicioso hasta el punto de fallar y encuentras formas creativas de resolver problemas. No desperdicias cosas y utilizas todo el alcance de los recursos para cumplir con tu trabajo. Sos muy meticuloso y vivís un estilo de vida similar, lleno de planificación y organización cuidadosas. No prefieres actuar con prisa o por impulso. La espontaneidad solo te genera problemas es tu creencia. También sos un gran trabajador y bastante confiable. Comprueba también tus rasgos de personalidad ocultos.
3. Aprietas desde cualquier lugar
La mayoría de las personas inconscientemente exprimen la pasta de dientes del mismo lugar, pero hay aquellos cuya mente funciona de manera diferente. Si te aprietas en cualquier lugar, posees una personalidad distinta y tenés un punto de vista peculiar del mundo. Te gustan las artes y tenés una inclinación creativa de la mente. Sos capaz de encontrar la belleza en la más mundana de las cosas. Sin embargo, puedes ser bastante desordenado por naturaleza. Tenés problemas para ser puntual y ordenado. Desprecias la planificación y valoras la espontaneidad. Eres optimista y vives como un pájaro libre, listo para ir o hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. También sos propenso a los cambios de humor e impulsivo.
4. Aprietas desde el medio
Si aprietas la pasta de dientes desde el medio, estás entre la mayoría de las personas en el planeta. Sos una persona que es buena en todo y trata de encontrar lo que te hace bien. Vives una vida independiente pero social, llena de ajetreo y bullicio. Puede que no seas la persona más organizada, pero eres resistente. Si te enfrentas a un problema, lo enfrentas con todas tus fuerzas. Tenés una personalidad agradable y muchos amigos cercanos. Te gusta ser sociable y aun así equilibrar tu vida y tus emociones.
5. Mantienes el tubo intacto
Si sos el tipo de persona cuyo tubo de pasta de dientes siempre está sin estropear, incluso si está medio vacío, sos una de las personas más únicas. Por lo general, estás perdido en tus pensamientos y tenés una imaginación vívida. Sueñas despierto a menudo y sos muy artístico. Para otros, parece que vivís en un mundo completamente diferente dentro de tu mente. También sos sensible, generoso, despreocupado y gentil. También podés ser demasiado franco a veces, pero siempre sos considerado con los sentimientos de los demás.