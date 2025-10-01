Ibai Llanos pierde la corona: Kai Cenat se convierte en el ‘streamer’ más seguido en Twitch

Un show dentro y fuera del directo

Lejos de limitarse a charlas o partidas de videojuegos, Cenat ha convertido Mafiathon 3 en un espectáculo continuo. Una de sus acciones más virales fue saltar en paracaídas en pleno directo, acompañado de un monitor y con cámaras que retransmitieron cada instante de la experiencia. El vídeo se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de horas.