Ibai Llanos pierde la corona: Kai Cenat se convierte en el ‘streamer’ más seguido en Twitch

El creador de contenido estadounidense Kai Cenat ha desbancado a Ibai Llanos en el ranking mundial de Twitch y se ha proclamado como el streamer más seguido de la plataforma, gracias al éxito de su maratón de directos Mafiathon 3.
Ibai Llanos, destronado tras su histórico récord
En agosto, Ibai Llanos alcanzó el liderazgo en Twitch con 19,8 millones de seguidores, impulsado por el éxito de la quinta edición de La Velada del Año, que congregó a más de 9,3 millones de dispositivos conectados al mismo tiempo, un hito en la historia de la plataforma.
Sin embargo, su reinado ha durado poco. Kai Cenat, en plena recta final de su maratón de 30 días seguidos en directo, ha conseguido superar esa cifra y situarse en lo más alto con 19,8 millones de seguidores, relegando al streamer vasco al segundo puesto con 19,7 millones.
El fenómeno de Mafiathon 3
El reto personal de Kai Cenat, transmitiendo de forma ininterrumpida durante un mes, no solo le ha permitido crecer en seguidores, sino también batir varios récords históricos. Durante el día 24 de retransmisión, celebró haber alcanzado más de 728.000 suscriptores de pago, cifra que posteriormente escaló hasta superar el millón de suscriptores, convirtiéndose en el primero en lograrlo en Twitch.
Este hito ha coincidido con un periodo de “limpieza de bots” en la plataforma, lo que hace aún más significativo el logro del estadounidense, que ha conseguido fidelizar a una audiencia real y masiva.
Un show dentro y fuera del directo
Lejos de limitarse a charlas o partidas de videojuegos, Cenat ha convertido Mafiathon 3 en un espectáculo continuo. Una de sus acciones más virales fue saltar en paracaídas en pleno directo, acompañado de un monitor y con cámaras que retransmitieron cada instante de la experiencia. El vídeo se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de horas.
El impacto económico del récord
El éxito de Kai Cenat también se refleja en cifras millonarias. Con más de un millón de suscriptores y teniendo en cuenta que cada suscripción mensual cuesta 4,99 dólares (unos 4,26 euros), se calcula que el streamer podría haber generado cerca de 5 millones de dólares en un mes (unos 4,2 millones de euros).
El pulso Ibai–Cenat en Twitch
El enfrentamiento por el liderazgo mundial en Twitch se ha convertido en una de las rivalidades más seguidas por los fans. Mientras Kai Cenat vive su mejor momento, Ibai Llanos sigue consolidado como el creador hispanohablante más influyente, con proyectos como La Velada del Año y su productora KOI.
El duelo por ser el número uno de la plataforma promete seguir dando titulares en los próximos meses.