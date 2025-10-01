Secciones
Irene Rosales vuelve a la televisión y podría coincidir con Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas

Hace 2 Hs

Tras varios meses alejada de los focos y después de su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales prepara su regreso a la televisión. La que fuera pareja del DJ y madre de sus dos hijas reaparecerá en Telecinco, según ha adelantado la cuenta de Instagram Poco Pasa TV.

El regreso de Irene Rosales a Telecinco

La creadora de contenido participará en una de las galas del programa Bailando con las estrellas, espacio de entretenimiento donde podría coincidir en plató con Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera y colaboradora habitual de televisión.

De confirmarse, este reencuentro marcaría un momento llamativo para la audiencia, pues ambas comparten un vínculo familiar indirecto y han vivido de cerca las polémicas mediáticas del clan Pantoja.

Una reaparición tras su ruptura con Kiko Rivera

Hace poco más de un mes, Irene Rosales confirmó su separación de Kiko Rivera tras once años de relación y nueve de matrimonio. Hasta ahora no había hecho ninguna aparición pública, por lo que su regreso a Telecinco representa un nuevo capítulo tanto en lo personal como en lo profesional.

Reacciones en redes sociales

La noticia, difundida inicialmente en Instagram, ha generado numerosos comentarios. Mientras algunos usuarios celebran el regreso televisivo de Rosales, otros la critican por retomar su exposición mediática tan poco tiempo después de la ruptura con el hijo de Isabel Pantoja.

Aún sin confirmación oficial

Ni Telecinco ni la propia Irene Rosales han confirmado oficialmente su participación en el programa. Tampoco se sabe si su aparición será en la próxima gala o en las siguientes, ni si llegará a coincidir finalmente con Anabel Pantoja, ya que esta podría ser expulsada antes de su intervención.

