El "Rompecabezas" de Federico van Mameren: la lupa sobre la Justicia

En su editorial de este lunes en Panorama Tucumano, el periodista Federico van Mameren analizó los últimos días de campaña en la provincia y advirtió sobre el impacto de las llamadas candidaturas testimoniales, que a su criterio representan “una mentira innecesaria” y contribuyen a la degradación de la política.
El conductor recordó que en una entrevista publicada por Martín Soto a Sergio Mansilla, el actual vicegobernador, fue contundente al señalar que “el votante sabe que Osvaldo Jaldo no va a asumir”. Para Van Mameren, esa afirmación expone el dilema de las listas encabezadas por dirigentes que no ocuparán las bancas: “Te dicen que lo votes, pero vos sabés que no va a asumir. Esa práctica, además de innecesaria, abre la puerta a que Milei despotrique contra la política con argumentos que encuentran eco en la gente”, advirtió.
El periodista sostuvo que estas prácticas afean la democracia y debilitan la confianza ciudadana: “Los dirigentes deberían esforzarse más en transmitir un mensaje claro, en hablarle directamente al votante. En esa improvisación terminan afeando la libertad, el voto y la verdad. Y lo más grave es que dejan al descubierto la falta de líderes en la provincia. Los partidos deberían ser semilleros de dirigentes y candidatos, pero las candidaturas testimoniales van en dirección contraria”.
Encuestas y clima electoral
En otro tramo de su análisis, Van Mameren se refirió al papel de las encuestas en este tramo final de campaña. Señaló que, mientras algunos números llevan tranquilidad a ciertos sectores, generan nerviosismo en otros, aunque destacó que en Tucumán el oficialismo “se mueve con mucha tranquilidad”.
La justicia, otra vez en la mira
El periodista también dedicó parte de su editorial a reflexionar sobre el impacto cultural y social de la película Belén, que recorre festivales y cuyo “grito de verdad”, según dijo, expone con crudeza las falencias de la justicia tucumana. “Probablemente hubo algunos cambios —ahora es más difícil que se pierdan expedientes—, pero no ha cambiado del todo. Belén, más allá de la potencia de la película, señala fuertemente las fallas de la Justicia en Tucumán”, aseguró.
Narcotráfico y violencia
Van Mameren abordó además el triple crimen ocurrido en Buenos Aires, y lo relacionó con la situación provincial: “Si el Estado se corre, si la política se retira, el narcotráfico ocupa ese lugar. Y eso también nos toca en Tucumán, donde muchos líderes tienen que pedir permiso para entrar a un barrio”.
La denuncia contra jugadores de Vélez y la política local
Por último, el conductor se refirió a la polémica derivada de la denuncia por abuso contra jugadores de Vélez en la que estuvo involucrada una joven tucumana. Recordó que uno de los acusados denunció una “asociación ilícita” detrás de esa acusación, señalando a los abogados de la víctima y al diputado Carlos Cisneros. La respuesta del legislador fue inmediata: “Hizo un descargo sobre cómo él y su equipo defienden a quienes no pueden defenderse. Y dijo que todo esto pasa porque la Justicia no funciona”.
Reflexión final
Para Van Mameren, todos estos episodios —desde las candidaturas testimoniales hasta los casos judiciales y criminales— tienen un denominador común: “La Justicia es protagonista de todo lo que nos pasa como sociedad. Son episodios aislados, pero todos llevan al mismo camino”.