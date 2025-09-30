El "Rompecabezas" de Federico van Mameren: la lupa sobre la Justicia

La denuncia contra jugadores de Vélez y la política local

Por último, el conductor se refirió a la polémica derivada de la denuncia por abuso contra jugadores de Vélez en la que estuvo involucrada una joven tucumana. Recordó que uno de los acusados denunció una “asociación ilícita” detrás de esa acusación, señalando a los abogados de la víctima y al diputado Carlos Cisneros. La respuesta del legislador fue inmediata: “Hizo un descargo sobre cómo él y su equipo defienden a quienes no pueden defenderse. Y dijo que todo esto pasa porque la Justicia no funciona”.