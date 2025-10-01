La ocupación del Parque Sierra de San Javier

Pero aún se mantiene el largo litigio suscitado desde hace mucho tiempo a en el predio llamado “Las Pirámides”, ubicado al sur del Parque, donde un ocupante ha iniciado en 2008 la construcción de un barrio privado. El hombre ha sido conminado por la Justicia a no seguir construyendo ni dañando el bosque nativo y ha sido condenado en diciembre por desobediencia judicial, al haberse comprobado que el barrio privado había seguido creciendo. El lunes pasado se informó que la Justicia lo ha citado a indagatoria en una nueva causa por usurpación, daño a propiedad pública y estelionato, y en el expediente se menciona que se ha identificado al menos a 54 personas que serían ocupantes de lotes en ese lugar y que las ventas de terrenos han continuado, al menos durante 2024.