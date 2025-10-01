Concierto clásico en el teatro San Martín

Célebre musical: “Un americano en París”

El ciclo de cine debate con entada gratis La Calesita tiene programada para esta noche, desde las 20 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251) un musical clásico dirigido por Vincent Minnelli: “Un americano en París”, el filme estrenado en 1951, basado en la obra homónima compuesta por George Gershwin de 1928 (un experto en combinar la música clásica y el jazz) y protagonizado por Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guétary y Nina Foch. La trama gira alrededor de tres amigos que tratan de encontrar trabajo y seguir sus vocaciones artísticas en la capital francesa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas se complican cuando dos de ellos se enamoran de la misma mujer. La producción consiguió ganar seis premios Oscar, incluyendo los de mejor película y mejor guión original. En 2006 fue incluida en el noveno puesto en la lista de los mejores musicales del cine estadounidense por el American Film Institute.



