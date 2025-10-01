Concierto clásico en el teatro San Martín

En el marco del Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de la Provincia y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, el joven pianista italiano Luigi Borzillo se presentará desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con promoción especial de 2x1 para los socios de Club LA GACETA.
El concierto será el cierre de la agenda de actividades del músico en Tucumán, que incluyó una instancia formativa para alumnos avanzados de distintas escuelas, dictadas en el Instituto Superior de Música de la UNT (Chacabuco 242), y una masterclass. Su presencia es posible con la colaboración del Instituto Italiano di Cultura di Córdoba.
Borzillo ha sido galardonado en más de 40 importantes concursos internacionales (incluyendo Golden Classical Music Awards de Nueva York, Future Stars International Competition, Mendellsohn Cup de Taurisano y Gran Prize Virtuoso de Salzburgo). Es reconocido por su virtuosismo, técnica depurada y sensibilidad interpretativa. Desarrolla una carrera destacada desde 2012 y se ha presentado en el Carnegie Hall en Nueva York; en prestigiosas salas como Mozarteum de Salzburgo y Musikverein de Viena, Austria; en el Auditorio de la Academia Zakladni en la República Checa, en Corea del Sur, en Polonia, en Ecuador, en México, en Bosnia y Herzegovina, en España y en Turquia, entre muchos otros países, incluyendo teatros argentinos. Dentro de su repertorio interpreta habitualmente obras de Chopin, Beethoven y Liszt. En la actualidad, es profesor en el Conservatorio “Pietro Mascagni” de Livorno, en Italia.
En tanto, a las 19.30, en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán (Monteagudo 115) se inaugurará la exposición interdisciplinaria “Entre el cielo y la tierra”, con la participación especial del ensamble de cellos Recua, que conduce Estela García al frente de nueve instrumentistas y con un programa de obras populares.
La muestra incluirá obras de Roberto Aguilerra Vizcarra, Eduardo Luna, Luis Salinas, Clara Cisterna, Susana Aráoz, Oscar Valdez, Patricia Castro, Roxana Barros, Adrián Avellaneda, Juan Carlos Fernández, Matute Chando, Javier Guardia, Elizabeth Luaces, Adela Noriega, Lucía Lobo Slaitu, Alberto Santillán y María Lilia de León.
Célebre musical: “Un americano en París”
El ciclo de cine debate con entada gratis La Calesita tiene programada para esta noche, desde las 20 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251) un musical clásico dirigido por Vincent Minnelli: “Un americano en París”, el filme estrenado en 1951, basado en la obra homónima compuesta por George Gershwin de 1928 (un experto en combinar la música clásica y el jazz) y protagonizado por Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guétary y Nina Foch. La trama gira alrededor de tres amigos que tratan de encontrar trabajo y seguir sus vocaciones artísticas en la capital francesa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas se complican cuando dos de ellos se enamoran de la misma mujer. La producción consiguió ganar seis premios Oscar, incluyendo los de mejor película y mejor guión original. En 2006 fue incluida en el noveno puesto en la lista de los mejores musicales del cine estadounidense por el American Film Institute.