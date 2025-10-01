Encuentro de la red Ulacav: Tucumán, sede de charlas sobre arquitectura y vivienda popular

Entre hoy y el viernes, la ex Quinta agronómica albergará el XXXI Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Espacios Formativos de Vivienda y Hábitat (Ulacav). El encuentro está organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, más precisamente por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT).