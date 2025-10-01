Secciones
Encuentro de la red Ulacav: Tucumán, sede de charlas sobre arquitectura y vivienda popular
Hace 6 Hs

Entre hoy y el viernes, la ex Quinta agronómica albergará el XXXI Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Espacios Formativos de Vivienda y Hábitat (Ulacav). El encuentro está organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, más precisamente por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT).

La Red Ulacav, reconocida internacionalmente con el Premio Mundial de Hábitat 2023, categoría Bronce, otorgado por World Habitat junto a ONU-Hábita, se dedica a generar espacios formativos vinculados al hábitat popular, el urbanismo con enfoque social y la pedagogía territorial, como el que se llevará a cabo en nuestra provincia.

Entre los referentes invitados se encuentran destacados académicos y académicas de la región: Beatriz Pedro (Universidad de Buenos Aires), Gustavo Romero (UNAM, México), Rubén Sepúlveda (Universidad de Chile), Danielle de Melo Rocha (UFPE, Brasil), Marta Giró (UNNE, Argentina), Marcela Rodríguez (UNC, Argentina) Bernabella Pelli (UNNE,Argentina), entre otros.

Comentarios