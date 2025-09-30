“Cuerpas Reales, Hinchas Reales” llega a Tucumán con su gira internacional

Dirección y curaduría de la muestra

La muestra está dirigida y curada por Erica Voget, fotógrafa y creadora del proyecto, junto con la producción local de la fotógrafa Matilde Terán. El proyecto cuenta con el apoyo del Concejal Hugo Andina Lizárraga, el Municipio de la Ciudad de Tucumán y la Casa Museo de la Ciudad.