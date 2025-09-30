“Cuerpas Reales, Hinchas Reales” llega a Tucumán con su gira internacional

La muestra fotográfica internacional “Cuerpas Reales, Hinchas Reales” desembarca en Tucumán como parte de su gira internacional. La inauguración será el jueves 23 de octubre a las 20 hs en laCasa Museo de la Ciudad (Av. Salta 532, San Miguel de Tucumán), con entrada libre y gratuita.
La exposición reúne el trabajo de 86 fotógrafas de 11 países: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México, España e Italia. Las imágenes capturan la pasión del fútbol vivida por mujeres en diferentes rincones del mundo, ofreciendo una mirada colectiva que rompe estereotipos y amplía las formas de narrar el deporte más popular.
Dirección y curaduría de la muestra
La muestra está dirigida y curada por Erica Voget, fotógrafa y creadora del proyecto, junto con la producción local de la fotógrafa Matilde Terán. El proyecto cuenta con el apoyo del Concejal Hugo Andina Lizárraga, el Municipio de la Ciudad de Tucumán y la Casa Museo de la Ciudad.
Una invitación a participar
La exposición propone un gesto simbólico para los asistentes: acudir con la camiseta de su club como una forma de celebrar la pasión por el fútbol sin violencia.
Erica Voget afirmó:
“Dar visibilidad también es jugar. Queremos que esta exposición sea un espacio de encuentro, memoria y celebración de las hinchas en el fútbol”.
Datos clave de la muestra
Fecha de inauguración: jueves 23 de octubre, 20 hs
Lugar: Casa Museo de la Ciudad, Av. Salta 532, San Miguel de Tucumán
Entrada: libre y gratuita
Participantes: 86 fotógrafas de 11 países
Género destacado: mujeres hinchas de fútbol