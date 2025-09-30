Hoy, en "Panorama Tucumano": temporada de quemas, ¿es posible mejorar la calidad del aire que respiramos?

Esta noche, “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play, se pondrá en debate un tema que preocupa a toda la provincia: la temporada de quemas y su impacto en la calidad del aire.
A partir de las 20.30, Federico van Mameren dialogará los periodistas Roberto Delgado y Álvaro Medina sobre esta problemática.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).