Hoy, en "Panorama Tucumano": temporada de quemas, ¿es posible mejorar la calidad del aire que respiramos?

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche, “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play, se pondrá en debate un tema que preocupa a toda la provincia: la temporada de quemas y su impacto en la calidad del aire. 

A partir de las 20.30, Federico van Mameren dialogará los periodistas Roberto Delgado y Álvaro Medina sobre esta problemática.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

