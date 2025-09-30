Ricardo Bussi presentó sus propuestas 2025 como candidato a Diputado Nacional

El líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, lanzó oficialmente en sus redes sociales una serie de propuestas legislativas que llevará al Congreso de la Nación en caso de ser electo como Diputado Nacional en 2025. El líder republicano sostuvo que “es momento de dar respuestas concretas a los problemas reales que atraviesa la sociedad tucumana y argentina”.
Principales propuestas
1.Baja de la edad de imputabilidad
“Quien roba va en cana”, afirmó Bussi al explicar la necesidad de que los menores que delinquen enfrenten las consecuencias de sus actos.
2.El Ejército en las calles contra el narcotráfico
Propuso disponer de las Fuerzas Armadas para dar una batalla frontal contra los narcos, “que están destruyendo familias enteras y sembrando violencia en los barrios”.
3.Cárceles autosustentables
Según el proyecto, los reclusos deberán trabajar para sostener su manutención. “Preso que no trabaja, preso que no come”, resumió Bussi.
4.Achicamiento del Estado
El candidato plantea un Estado más chico, ágil y con menos impuestos. “Un Estado que no te rompa la cabeza con cargas fiscales”, sostuvo.
5.Prioridad para Tucumán
Propone medidas impositivas que favorezcan a los sectores productivos de la provincia, generando alivio y crecimiento económico local.
Una agenda de cambios concretos
Bussi aseguró que estas medidas son parte de una agenda de transformación profunda, donde la seguridad, la lucha contra la droga, la eficiencia del Estado y el respaldo a la producción tucumana ocupan un lugar central.
“Los tucumanos necesitamos un cambio real y contundente. Estas propuestas no son promesas vacías, son decisiones firmes que voy a defender en el Congreso para que Tucumán y la Argentina puedan vivir mejor”, subrayó el candidato.