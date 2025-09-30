Ricardo Bussi presentó sus propuestas 2025 como candidato a Diputado Nacional

El líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, lanzó oficialmente en sus redes sociales una serie de propuestas legislativas que llevará al Congreso de la Nación en caso de ser electo como Diputado Nacional en 2025. El líder republicano sostuvo que “es momento de dar respuestas concretas a los problemas reales que atraviesa la sociedad tucumana y argentina”.