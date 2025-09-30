Geles energéticos: cuándo usarlos en una carrera y qué alternativas recomiendan los expertos

En cuanto a las diferencias entre marcas, Moraiz señala que, aunque en líneas generales son similares, el detalle más relevante suele ser la presencia o no de cafeína. “Ese es el mayor cambio que puede haber. A la hora de elegir, lo importante es la tolerancia. Algunos son más espesos, otros más fáciles de digerir, pero siempre debe ser el que a la persona le resulte más cómodo”.