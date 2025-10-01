¡Nuevo Sporting Outlet!

El viernes 26 abrió sus puertas un nuevo Outlet de Sporting en Av. Siria 2345, completamente renovado con un salón más grande y lleno de productos para todas las ocasiones: zapatillas, indumentaria y accesorios de las mejores marcas. Es la oportunidad perfecta para renovar y aprovechar precios imperdibles.
Hasta el sábado 4 de octubre, vas a poder disfrutar de promociones exclusivas: 3x2 en todo el local, 50% OFF en la segunda unidad, 2x1 en artículos seleccionados y hasta 12 cuotas sin interés con Tarjeta Milenia. Hasta 3 cuotas sin interés con cualquier otro medio de pago.
Zapatillas, ropa y accesorios para todas las disciplinas y estilos: running, fútbol, training, moda urbana, outdoor y mucho más. No te quedes afuera: comprá y aprovechá las promos exclusivas de la gran apertura. Este Outlet XL es tu nuevo lugar favorito para equiparte con lo mejor a precios imperdibles.