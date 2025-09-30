Secciones
Esta es la incríble mansión de Rosalía en España que tiene a la venta hace dos años

La mansión modernista que Rauw Alejandro compró para Rosalía en Manresa sigue sin dueño tras su separación: una joya arquitectónica en venta por 2,2 millones de euros.

Rosalía Rosalía
Hace 1 Hs

En 2022, cuando Rosalía y Rauw Alejandro vivían su romance más mediático, el cantante puertorriqueño decidió sorprender a su pareja con un gesto de amor y compromiso: compró una imponente mansión en Cataluña para compartir con ella. Sin embargo, tras la ruptura en 2023, aquella propiedad quedó vacía y desde hace más de un año y medio permanece en venta, sin comprador a la vista.

Esta es la incríble mansión de Rosalía en España que tiene a la venta hace dos años

Una joya modernista en Manresa

La residencia, bautizada como La Morera, se encuentra en Manresa, a 64 kilómetros de Barcelona. Fue construida en 1905 y es considerada una pieza de patrimonio arquitectónico de gran valor. Originalmente funcionaba como convento, hasta que el arquitecto Ignasi Oms i Ponsa la transformó en una villa señorial a pedido del industrial Josep Portabella i Cots.

Desde entonces, conserva intactos sus elementos modernistas: suelos hidráulicos, techos abovedados, chimeneas originales, vidrieras coloridas, esgrafiados y una cuidada decoración que integra cada detalle a la estructura.

La propiedad salió al mercado por 2,2 millones de euros y, aunque se viralizó en redes sociales por su belleza, aún no encontró comprador. Varios usuarios la han descrito como “una joya arquitectónica sin dueño”.

Esta es la incríble mansión de Rosalía en España que tiene a la venta hace dos años

Cómo es por dentro la mansión de Rosalía

La villa cuenta con más de 3.100 metros cuadrados construidos dentro de una finca de 28 hectáreas. Dispone de diez habitaciones, múltiples salones señoriales, cocina renovada, jacuzzi interior, sauna, bodega histórica, sala de juegos y hasta una pequeña capilla privada.

En el exterior, la propiedad ofrece un jardín con cipreses, caballerizas, piscina con vistas a la montaña de Montserrat y una edificación adicional para personal de servicio y seguridad.

Esta es la incríble mansión de Rosalía en España que tiene a la venta hace dos años

El regalo de Rauw Alejandro y la vida actual de Rosalía

En su momento, Rauw Alejandro adquirió la mansión como un regalo personal para Rosalía, y la pareja incluso compartió en redes una foto en los jardines con la palabra “T’estimu” (“te amo”, en catalán). Pero tras la separación, la finca quedó deshabitada y desde principios de 2025 está publicada a la venta a través de Luxline Real Estate en el portal Idealista.

Mientras la propiedad continúa sin dueño, Rosalía sigue enfocada en sus proyectos profesionales. La artista impulsa un centro creativo musical en su ciudad natal, L’Hospitalet de Llobregat, a través de su empresa Motomami SL. Allí, invirtió más de 330.000 euros en un solar donde ya avanza la rehabilitación de un edificio de tres plantas, una muestra de que, más allá de los cambios en su vida personal, la cantante sigue apostando por crecer cerca de sus raíces.

