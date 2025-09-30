Esta es la incríble mansión de Rosalía en España que tiene a la venta hace dos años

Mientras la propiedad continúa sin dueño, Rosalía sigue enfocada en sus proyectos profesionales. La artista impulsa un centro creativo musical en su ciudad natal, L’Hospitalet de Llobregat, a través de su empresa Motomami SL. Allí, invirtió más de 330.000 euros en un solar donde ya avanza la rehabilitación de un edificio de tres plantas, una muestra de que, más allá de los cambios en su vida personal, la cantante sigue apostando por crecer cerca de sus raíces.