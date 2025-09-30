Qué es el Shrekking y por qué puede dañar tu confianza en el amor

En el panorama cambiante de las dinámicas de citas, un fenómeno reciente cobra notoriedad notable en plataformas digitales. Se trata del "shrekking", una práctica que involucra elegir deliberadamente parejas consideradas "por debajo de los propios estándares". El objetivo principal de este comportamiento es lograr una posición de control total en el vínculo sentimental. Expertos advierten que esta tendencia, analizada por el psicólogo Mark Travers en Forbes, podría dañar gravemente el bienestar emocional de quien la padece.