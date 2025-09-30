Qué es el Shrekking y por qué puede dañar tu confianza en el amor

En el panorama cambiante de las dinámicas de citas, un fenómeno reciente cobra notoriedad notable en plataformas digitales. Se trata del "shrekking", una práctica que involucra elegir deliberadamente parejas consideradas "por debajo de los propios estándares". El objetivo principal de este comportamiento es lograr una posición de control total en el vínculo sentimental. Expertos advierten que esta tendencia, analizada por el psicólogo Mark Travers en Forbes, podría dañar gravemente el bienestar emocional de quien la padece.
El término, que circula con bastante fuerza en diversas comunidades de internet, se asocia estrechamente con la idea de minimizar riesgos como el rechazo. La práctica busca, además, reforzar la autoestima personal mediante el establecimiento de una jerarquía artificial dentro de la pareja. Sin embargo, detrás de esta ventaja psicológica aparente, se ocultan dinámicas complejas de dominación e inseguridad, generando un desequilibrio emocional que convierte el shrekking en una de las tendencias más tóxicas actuales.
Origen de Shrekking y el mecanismo de defensa
La tendencia toma su nombre peculiar del personaje animado Shrek. Se popularizó la idea en plataformas digitales de “andar con Shrek” como una metáfora para estar con alguien percibido como poco atractivo o de menor estatus social.
Según Travers, el shrekking opera como un mecanismo de defensa potente frente a la vulnerabilidad emocional. Al salir con una persona percibida como inferior dentro de esta jerarquía subjetiva, la persona reduce significativamente su temor al rechazo. Esta estrategia permite a quien la ejerce mantener una ilusión de control y seguridad constante.
Consecuencias de la nueva tendencia del Shrekking
Cuando uno de los integrantes siente que posee superioridad deliberada, el control y la búsqueda de validación pasan a ocupar el centro de la relación. Estos elementos desplazan cualquier tipo de intimidad genuina en la convivencia. Un estudio determinó que quienes se perciben con mayor poder son más propensos a mostrar interés en alternativas románticas, lo cual aumenta el riesgo de distanciamiento emocional e infidelidad.
El desequilibrio de poder, incluso cuando resulta sutil, puede transformarse en formas dañinas de dominancia. Este sentimiento de estar "fuera del alcance" de la pareja genera una dinámica condescendiente donde se espera complacencia y gratitud del otro. Clasificar al compañero en un nivel jerárquico impide verlo como un igual, obstaculizando así la construcción de un vínculo sólido basado en la confianza mutua.