Internaron a Estela de Carlotto por intoxicación: su entorno informó que evoluciona favorablemente

La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica de La Plata por un cuadro de vómitos y deshidratación.

Hace 37 Min

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de 94 años, fue internada en una clínica privada de La Plata tras presentar un cuadro de intoxicación, vómitos y deshidratación.

Según informaron fuentes de la institución al diario El Día de La Plata, la internación se realizó por precaución, con el objetivo de mantener a la dirigente de derechos humanos bajo observación, y su estado "no es nada grave". Se espera que en las próximas horas reciba el alta médica.

Desde su entorno aseguraron que Carlotto evoluciona positivamente y que la descompensación se debió a una intoxicación, aunque no se brindaron detalles sobre su origen.

La dirigente, que cumple un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura, celebrará su 95° cumpleaños el próximo 22 de octubre.

