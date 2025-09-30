Video: un estudiante tucumano revoluciona los videojuegos para personas con discapacidad

Matías comentó a LA GACETA sobre su inspiración y desarrollo. “Hice una aplicación pensada para personas con capacidades especiales que no pueden usar los controles convencionales. Pueden jugar moviendo cejas, cabeza, ojos y boca. Esto empezó en diciembre del año pasado, con la guía de mi tutor Ezequiel Musa, que me ayudó en la parte de inteligencia artificial. Además, soy fan de los videojuegos, así que quería que se pudieran controlar mediante gestos”.