Video: un estudiante tucumano revoluciona los videojuegos para personas con discapacidad

Matías Depaz desarrolló una aplicación que permite controlar los videojuegos mediante gestos faciales. Los detalles y un pedido.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Matías Depaz, estudiante de Ingeniería en Computación, presentó su proyecto final: un videojuego controlado mediante gestos faciales. La iniciativa, dijo, busca incluir a personas con discapacidad en los brazos, que hoy enfrentan dificultades para usar un joystick tradicional.

Matías comentó a LA GACETA sobre su inspiración y desarrollo. “Hice una aplicación pensada para personas con capacidades especiales que no pueden usar los controles convencionales. Pueden jugar moviendo cejas, cabeza, ojos y boca. Esto empezó en diciembre del año pasado, con la guía de mi tutor Ezequiel Musa, que me ayudó en la parte de inteligencia artificial. Además, soy fan de los videojuegos, así que quería que se pudieran controlar mediante gestos”.

La aplicación permite adaptar los movimientos a cualquier videojuego, configurando sensibilidades de cada gesto. “Por ejemplo, la apertura de la boca o el cierre del ojo izquierdo se ajusta a cada usuario. La idea es que sea accesible y funcione en computadoras de gama media, no solo en equipos de alta gama”, aclaró Matías.

captura de video captura de video

Su tutor, Ezequiel, destacó el impacto social de la iniciativa. “Proyectos como este son poco comunes en la carrera, pero muestran cómo un estudiante puede buscar generar un cambio real. Matías no se conformó con cumplir la materia; quiso que su proyecto llegue a más personas”.

Actualmente, la aplicación está en fase de prueba y Matías invita a personas con discapacidad a sumarse como testers: “Si me pueden ayudar, que me contacten por Instagram como Matías.Depaz. Con su feedback podremos mejorar la herramienta y abrir la puerta a los videojuegos para quienes hoy no tienen acceso”.

Por último, aclaró que no busca patentar ni lucrar con su desarrollo: “Quiero que sea gratuito, que pueda usarse como herramienta para la inclusión”.

