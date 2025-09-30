River frente a Racing en la Copa Argentina: la final anticipada que obliga a Gallardo a rearmar todo

Más que un partido

La “final” con Racing vale mucho más que cortar la racha de derrotas: representa la oportunidad de acercarse a la Copa Libertadores 2026, el gran objetivo que River no puede poner en riesgo. Por eso, cada elección de Gallardo en el armado del once toma un peso decisivo, en un cruce que definirá si el equipo consigue reaccionar a tiempo o si la crisis se profundiza.