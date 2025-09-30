Boca, en alerta máxima: Russo fuera de las prácticas, Cavani en duda y Paredes convocado por la Selección

La derrota en Florencio Varela dejó huella en Boca. No solo por la pérdida de puntos que lo alejó de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, sino también porque evidenció un retroceso en el rendimiento colectivo y abrió interrogantes sobre las actuaciones individuales. El regreso a los entrenamientos en Ezeiza pensando en lo que será el duelo contra Newell’s, tras dos días libres, llegó con un clima muy distinto al que se respira cuando el equipo avanza con victorias.