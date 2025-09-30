Los odontólogos tucumanos tendrán su gran sunset en el Aeroclub de Yerba Buena

El viernes, los odontólogos no solo van a sacar sonrisas… también las van a disfrutar. En el marco de su día, Hills 2110 (Isla Soledad 2.870) apuesta con una celebración en el Aeroclub de Yerba Buena, al pie del cerro y con un sunset que promete ser inolvidable.
La propuesta mezcla excelencia en servicio, gastronomía de primer nivel y coctelería exclusiva, en un formato que ya es marca registrada de Hills: fiestas distintas, pensadas hasta el último detalle.
El line-up arranca con un show de atardecer a cargo de Maxi Lamadrid y su saxo en vivo, para darle paso a la explosión de energía con La Tecla, que promete hacer bailar a todos hasta que el reconocido DJ Sergio Ríos tome el mando con lo mejor del deephouse y el cachengue.
Pero no todo es música. La fiesta tendrá intervenciones temáticas, juegos por cócteles, rondas de tequila, happy hour y degustación de bebidas, para que la experiencia sea completa. Además, la entrada no es exclusiva para odontólogos: cualquiera puede sumarse, solo o con amigos, y ser parte del festejo.
Entradas y beneficios
Tarjeta Lunch & Bebida: incluye un lunch gourmet (bruschettas, pernil de cerdo, tacos de carne, cazuela de bondiola con boniato), bebidas sin alcohol durante el almuerzo y dos cócteles a elección.
Tarjeta Post Lunch: acceso desde las 16:00 hs, con dos cócteles incluidos.