¿Querés trabajar en el equipo de Franco Colapinto? Alpine lanzó pasantías para estudiantes

El mundo de la Fórmula 1 abre una nueva oportunidad para estudiantes que buscan experiencia internacional. Alpine Racing inició su convocatoria de pasantías 2025, con vacantes para sumarse al equipo en el que corre Franco Colapinto.
El programa se desarrollará en Enstone, Reino Unido, epicentro de las operaciones de chasis, investigación y desarrollo de Alpine. La duración de la pasantía es de un año, con inicio previsto en julio de 2026. El plazo para enviar la postulación vence el 5 de octubre de 2025, por lo que quedan pocos días para postularse.
El rol de becario en Alpine
Los seleccionados ingresarán como Ingenieros de Carrera en formación, apoyando a las operaciones desde la base de Enstone. Esto significa trabajar junto a las áreas de ingeniería de carrera y rendimiento; estrategia de carrera; análisis de competidores y performance del vehículo.
Las principales responsabilidades incluyen:
- Preparar cada evento con simulaciones y análisis de datos previos.
- Brindar soporte durante los fines de semana de carrera en tiempo real y en los reportes posteriores.
- Elaborar informes sobre estrategia, paradas en boxes y desempeño de la competencia.
- Colaborar en el desarrollo de herramientas y procesos para mejorar el trabajo del equipo.
Requisitos para postularse
La búsqueda está dirigida a estudiantes que cursan los últimos años de Ingeniería Mecánica, Automotriz, Aeroespacial, de Deportes de Motor o carreras vinculadas a Ciencia de Datos y Análisis.
Entre los requisitos figuran:
- Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Dominio de herramientas como Excel, Python, MATLAB u otros lenguajes similares.
- Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse rápidamente.
- Pasión por el automovilismo y mentalidad proactiva.
- Contar con derecho a trabajar en el Reino Unido, ya que el equipo no ofrece patrocinio de visas.
- Disponibilidad para asistir a un centro de evaluación en noviembre, parte del proceso de selección.
Cómo postularse
La convocatoria figura bajo el código JOBREQ_50230328 en el portal de empleo de Alpine Racing (Workday). Para postularse, se debe presentar un currículum vitae y una carta de presentación en inglés, donde se destaquen las competencias técnicas y la motivación para integrarse al equipo.
El puesto es a tiempo completo y representa un paso clave para quienes buscan iniciar su carrera en el automovilismo de élite. Además, algunos becarios logran continuar vinculados al equipo una vez finalizada la experiencia.
Con el piloto argentino Franco Colapinto dentro de la escudería, la propuesta cobra un atractivo especial para los jóvenes que siguen de cerca la Fórmula 1 y sueñan con formar parte de su entramado técnico.