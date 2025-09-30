Secciones
DeportesFútbol

Varios jugadores de la Scaloneta tendrán acción en el martes de Champions League

Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi son algunos de los argentinos que sumarán minutos por la segunda fecha del torneo.

Varios jugadores de la Scaloneta tendrán acción en el martes de Champions League
Hace 1 Hs

La Champions League vuelve a escena este martes con la segunda fecha de la fase de grupos, una instancia que empieza a perfilar el camino de los candidatos rumbo a los octavos de final. Después de un debut repleto de sorpresas y resultados ajustados, los equipos más poderosos de Europa buscarán confirmar su jerarquía, mientras que otros intentarán dar el golpe y acomodarse en la tabla.

La jornada arrancará temprano para Argentina, con partidos a las 13.45, entre ellos la visita del Real Madrid al Kairat Almaty. Los españoles llegan con tres puntos en el bolsillo tras superar al Olympique de Marsella, mientras que el conjunto de Kazajistán sufrió una dura caída frente al Sporting de Lisboa y necesita reaccionar para no quedar relegado. A la misma hora, Atalanta recibirá al Club Brugge en un duelo de realidades opuestas: los italianos fueron goleados en su estreno por el PSG y buscan recomponerse, mientras que los belgas sorprendieron con un contundente 4-1 sobre el Mónaco.

La acción continuará a las 16 con choques de peso. Atlético de Madrid, que llega motivado tras ganar el clásico por la Liga, será local frente al Eintracht Frankfurt en un partido que promete intensidad. Los colchoneros perdieron en su debut ante Liverpool, mientras que los alemanes vienen de un aplastante triunfo ante Galatasaray. A la misma hora, Chelsea recibirá al Benfica en Stamford Bridge. Los ingleses, con Enzo Fernández en el mediocampo, intentarán recuperarse luego de la caída frente al Bayern, mientras que los portugueses buscarán revancha tras ser sorprendidos por Qarabag Agdam.

Otro de los focos estará puesto en Milán, donde el Inter de Lautaro Martínez enfrentará al Slavia Praga. Los italianos llegan confiados tras su victoria frente al Ajax, pero saben que los checos no serán un rival sencillo luego de rescatar un empate en su debut. Además, Liverpool visitará al Galatasaray, Tottenham se medirá con Bodo/Glimt, el Bayern Munich chocará ante Pafos FC y el Olympique de Marsella irá contra el Ajax.

Temas Club Atlético de MadridChelsea Football ClubReal MadridFC Internazionale MilanoBenficaJulián ÁlvarezNicolás OtamendiChampions League
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios