Varios jugadores de la Scaloneta tendrán acción en el martes de Champions League

La jornada arrancará temprano para Argentina, con partidos a las 13.45, entre ellos la visita del Real Madrid al Kairat Almaty. Los españoles llegan con tres puntos en el bolsillo tras superar al Olympique de Marsella, mientras que el conjunto de Kazajistán sufrió una dura caída frente al Sporting de Lisboa y necesita reaccionar para no quedar relegado. A la misma hora, Atalanta recibirá al Club Brugge en un duelo de realidades opuestas: los italianos fueron goleados en su estreno por el PSG y buscan recomponerse, mientras que los belgas sorprendieron con un contundente 4-1 sobre el Mónaco.