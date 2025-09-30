Varios jugadores de la Scaloneta tendrán acción en el martes de Champions League

La Champions League vuelve a escena este martes con la segunda fecha de la fase de grupos, una instancia que empieza a perfilar el camino de los candidatos rumbo a los octavos de final. Después de un debut repleto de sorpresas y resultados ajustados, los equipos más poderosos de Europa buscarán confirmar su jerarquía, mientras que otros intentarán dar el golpe y acomodarse en la tabla.
La jornada arrancará temprano para Argentina, con partidos a las 13.45, entre ellos la visita del Real Madrid al Kairat Almaty. Los españoles llegan con tres puntos en el bolsillo tras superar al Olympique de Marsella, mientras que el conjunto de Kazajistán sufrió una dura caída frente al Sporting de Lisboa y necesita reaccionar para no quedar relegado. A la misma hora, Atalanta recibirá al Club Brugge en un duelo de realidades opuestas: los italianos fueron goleados en su estreno por el PSG y buscan recomponerse, mientras que los belgas sorprendieron con un contundente 4-1 sobre el Mónaco.
La acción continuará a las 16 con choques de peso. Atlético de Madrid, que llega motivado tras ganar el clásico por la Liga, será local frente al Eintracht Frankfurt en un partido que promete intensidad. Los colchoneros perdieron en su debut ante Liverpool, mientras que los alemanes vienen de un aplastante triunfo ante Galatasaray. A la misma hora, Chelsea recibirá al Benfica en Stamford Bridge. Los ingleses, con Enzo Fernández en el mediocampo, intentarán recuperarse luego de la caída frente al Bayern, mientras que los portugueses buscarán revancha tras ser sorprendidos por Qarabag Agdam.
Otro de los focos estará puesto en Milán, donde el Inter de Lautaro Martínez enfrentará al Slavia Praga. Los italianos llegan confiados tras su victoria frente al Ajax, pero saben que los checos no serán un rival sencillo luego de rescatar un empate en su debut. Además, Liverpool visitará al Galatasaray, Tottenham se medirá con Bodo/Glimt, el Bayern Munich chocará ante Pafos FC y el Olympique de Marsella irá contra el Ajax.