Masso, sobre las elecciones: “Se ponen en juego dos modelos de país, uno de ajuste y otro con un Estado presente”

A menos de un mes de las elecciones, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, analizó el escenario político y defendió el rol del Estado provincial en un contexto de crisis. “Desde junio venimos trabajando fuerte en la capacitación sobre la boleta única de papel, un sistema nuevo que los tucumanos deben conocer. Hicimos 118 capacitaciones en toda la provincia y recorrimos centenares de casas, explicando la importancia de votar”, señaló a LA GACETA.
En cuanto al panorama nacional, Masso fue tajante: “Hoy se ponen en juego dos modelos de país: uno que plantea el presidente Milei, con un Estado ausente, con ajuste y motosierra; y otro que defendemos junto al gobernador Jaldo, con un Estado presente que piensa en lo humano y genera políticas públicas para contener en un momento difícil”.
El ministro apuntó contra la falta de políticas sociales del gobierno nacional. “No solo abandonó a las organizaciones sociales con un discurso ofensivo, sino que además desaparecieron programas estructurales en pobreza, salud, género y consumo problemático. Eso obligó a los gobiernos provinciales a hacerse cargo”.
En ese sentido, defendió la implementación de la Tarjeta Alimentaria Independencia. “Logramos transformar los módulos en una tarjeta que solo se usa para alimentos, evitando abusos de terceros y cuadruplicando el impacto. Hoy llegamos a más de 101.000 beneficiarios con una inversión mensual de $13.100 millones. Tucumán es la provincia con mayor inversión alimentaria per cápita del país”.
Sobre los índices de pobreza, pidió cautela: “Argentina y Tucumán tienen una pobreza estructural que no se resuelve con una foto coyuntural. Hoy 550.000 tucumanos están bajo programas sociales. Eso muestra que aún tenemos un 30% de la población en una situación compleja”.
Finalmente, Masso anticipó el cierre de campaña de su espacio. “Hoy haremos un acto en el club Villa Luján, como en cada elección. Vamos a expresar nuestro apoyo al gobernador Jaldo y a la lista del Frente Tucumán Primero, con el objetivo de superar el 70% de participación ciudadana”.