Masso, sobre las elecciones: “Se ponen en juego dos modelos de país, uno de ajuste y otro con un Estado presente”

A menos de un mes de las elecciones, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, analizó el escenario político y defendió el rol del Estado provincial en un contexto de crisis. “Desde junio venimos trabajando fuerte en la capacitación sobre la boleta única de papel, un sistema nuevo que los tucumanos deben conocer. Hicimos 118 capacitaciones en toda la provincia y recorrimos centenares de casas, explicando la importancia de votar”, señaló a LA GACETA.