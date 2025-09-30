Russo ausente otra vez: Boca empezó la semana de trabajos pensando en Newells

Mientras tanto, el foco del cuerpo técnico está puesto en la evolución de Edinson Cavani y Carlos Palacios. El uruguayo, capitán y referente del equipo, se recupera de una distensión en el psoas derecho que lo marginó de los últimos dos partidos, mientras que el chileno se resintió de una dolencia en el músculo pectíneo izquierdo. Ambos serán evaluados en los próximos días y, si responden de manera positiva, tienen chances concretas de regresar al once inicial en reemplazo de Milton Giménez y Alan Velasco, quienes ocuparon sus lugares frente al Halcón.