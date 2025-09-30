¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

La fecha tentativa para la Finalissima sería en la ventana FIFA de marzo de 2026, entre el 23 y el 31 de ese mes, la única disponible antes de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, no todo está resuelto: para que el cruce pueda concretarse, España deberá clasificar de manera directa a la Copa del Mundo. Si el equipo ibérico se viera obligado a disputar el repechaje, el duelo con Argentina quedaría automáticamente postergado.