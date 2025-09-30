Secciones
¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

Claudio “Chiqui” Tapia recibió en Ezeiza al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, para dialogar sobre el futuro cruce entre campeones continentales y la organización conjunta del Mundial Centenario.

Hace 2 Hs

El predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza fue escenario del encuentro entre Claudio “Chiqui” Tapia y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La reunión, que incluyó un almuerzo de trabajo, giró en torno a dos ejes centrales: la posibilidad de disputar la Finalissima entre la Selección Argentina y España, y la coordinación de esfuerzos con miras al Mundial 2030.

Del encuentro también participaron Joaquín María de Arístegui, embajador español en Argentina, además de Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Islas Casares, asesor de protocolo y ceremonial. La charla sirvió para repasar la agenda de ambos seleccionados y avanzar en un proyecto que entusiasma a los hinchas: el enfrentamiento entre el campeón de América y el campeón de Europa en un duelo que reedite la histórica rivalidad futbolística.

En la mesa de trabajo también se planteó un objetivo de mayor alcance: fortalecer los lazos entre las federaciones y colaborar en la organización del Mundial Centenario de 2030, que tendrá un formato inédito al comenzar en Sudamérica y concluir en Europa y África. La intención de ambos dirigentes es que este aniversario de la Copa del Mundo sea una verdadera celebración global.

La fecha tentativa para la Finalissima sería en la ventana FIFA de marzo de 2026, entre el 23 y el 31 de ese mes, la única disponible antes de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, no todo está resuelto: para que el cruce pueda concretarse, España deberá clasificar de manera directa a la Copa del Mundo. Si el equipo ibérico se viera obligado a disputar el repechaje, el duelo con Argentina quedaría automáticamente postergado.

La Real Federación Española también destacó que la visita de Louzán se enmarca en un viaje a Chile, donde acompañará a su selección juvenil en el Mundial Sub 20. En ese contexto, la escala en Buenos Aires reforzó la agenda institucional y permitió avanzar en proyectos de cooperación con la AFA.

El futuro de la Finalissima dependerá de cómo se acomoden los calendarios internacionales, pero el interés de ambas partes quedó en claro: Argentina y España quieren verse las caras en un partido que promete paralizar al mundo del fútbol.

Temas EspañaBuenos AiresSelección Argentina de fútbolChileCanadáFédération Internationale de Football AssociationAmérica del SurSelección española de fútbol
