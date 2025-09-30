¿Quién eres tú para decir si me esfuerzo? el explosivo cruce de Medvedev con el árbitro en Pekín

La faceta más polémica de Daniil Medvedev volvió a aparecer este martes durante la semifinal del torneo de Pekín frente al joven Learner Tien. El ruso, que venía lidiando con problemas físicos, terminó abandonando el partido tras un cruce encendido con el juez de silla egipcio Adel Nour.
El momento de tensión se produjo cuando el árbitro decidió sancionarlo con una advertencia por no devolver un saque. El moscovita apenas podía mantenerse en pie a causa de los calambres y esa decisión encendió su enojo en pleno segundo juego del tercer set.
Con el marcador 1-0 y 30-0 para su rival, Medvedev reaccionó de manera furiosa. Se levantó de la silla y le gritó al árbitro: “¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Prefieres que me retire? ¿Quién eres tú para decir si me esfuerzo?”. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El encuentro continuó un par de juegos más, pero el desgaste físico del ruso era evidente. Tras el cuarto game de la manga decisiva, tomó la decisión de retirarse, dejando el pase a la final en manos de Tien, que celebró el triunfo en medio de la sorpresa general.
Cramping Daniil Medvedev gets a code violation for "not trying his best" by the ref. pic.twitter.com/VxJKKUppp2— asud (@asud683385) September 30, 2025
El trasfondo de la polémica
La reacción de Medvedev abre nuevamente el debate sobre su carácter en la cancha y su relación con los jueces. En un torneo donde había mostrado gran nivel, el episodio terminó opacando su rendimiento deportivo y generó un final abrupto para su participación en Pekín.