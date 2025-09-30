“La vida nunca volverá a ser la misma”: Lukaku anunció la muerte de su padre y tomó una drástica decisión

El delantero Romelu Lukaku comunicó la triste noticia del fallecimiento de su padre, Roger, a los 58 años. Junto a su hermano, Jordan, eligió expresar su dolor a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó un mensaje cargado de emoción donde dejó en claro lo devastado que se siente: “La vida nunca volverá a ser la misma”.
Como parte de su luto, el atacante del Napoli decidió borrar todas las publicaciones anteriores en su perfil. Solo dejó visible una foto junto a Roger, donde se lo ve abrazado a su padre. En ese posteo agradeció por haberlo guiado y protegerlo, y confesó que el dolor “fluye como ríos”. El gesto, simbólico y contundente, expone la magnitud de la tristeza que atraviesa, agravada por el hecho de que también está lesionado.
En su mensaje, el belga dejó palabras que estremecieron a sus seguidores. “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre estaré agradecido y te apreciaré. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y guiaste como nadie más pudo haberlo hecho. Nunca volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen libremente. Pero Dios me dará la fuerza para levantarme. Gracias por todo”.
Roger, exdelantero de Zaire con pasos por Bélgica y Turquía, fue una figura determinante en la formación de sus hijos. A pesar de las dificultades familiares tras el divorcio, en 2023 había manifestado su intención de recomponer el vínculo con ellos. “Espero que este artículo vuelva a abrir las compuertas. Siento que algún día las cosas estarán bien de nuevo, porque la situación actual me está lastimando mucho”.
El legado de un padre en el fútbol
Aunque hubo altibajos en la relación, Romelu reconoció que su padre le dejó enseñanzas invaluables. En varias ocasiones confesó que Roger fue quien le transmitió “todo lo que sé” sobre este deporte. Hoy, más allá de las diferencias pasadas, lo despide con un mensaje de amor y agradecimiento que quedará grabado en la memoria de todos.