“La vida nunca volverá a ser la misma”: Lukaku anunció la muerte de su padre y tomó una drástica decisión

Como parte de su luto, el atacante del Napoli decidió borrar todas las publicaciones anteriores en su perfil. Solo dejó visible una foto junto a Roger, donde se lo ve abrazado a su padre. En ese posteo agradeció por haberlo guiado y protegerlo, y confesó que el dolor “fluye como ríos”. El gesto, simbólico y contundente, expone la magnitud de la tristeza que atraviesa, agravada por el hecho de que también está lesionado.