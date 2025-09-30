“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

La histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona sumó un capítulo inesperado con las declaraciones de Romario da Souza Faria, de 49 años. El exdelantero sorprendió al admitir que, antes de vestir la camiseta del Merengue, preferiría jugar para la Selección Argentina.
El brasileño lo expresó sin rodeos: “Dos equipos geniales; en fin. Voy a jugar con Argentina. Soy del Barcelona hasta la muerte”, lanzó entre risas junto a su entrevistador. Ante la repregunta, remató: “Tengo que elegir, carajo, estas preguntas tuyas”.
El amor por el Barça se gestó en 1993, cuando llegó desde PSV Eindhoven al Dream Team de Johan Cruyff. En su primera temporada marcó 30 goles en 33 partidos y fue clave para ganar LaLiga 93/94. Sin embargo, tras coronarse campeón mundial en 1994, la relación con el club se resquebrajó por sus ausencias y terminó saliendo rumbo al Flamengo en 1995.
Aun con su estadía corta, Romario dejó huella en la memoria culé. Disputó 84 encuentros y marcó 53 goles, además de convertirse en ídolo por su carisma y su estilo de juego inconfundible. Hasta hoy, sigue recordando con orgullo su paso por el Camp Nou.
Un legado que desafía la lógica
Su vínculo con Barcelona es tan fuerte que incluso confesó que hubiese elegido vestir la Albiceleste antes que ponerse la camiseta del eterno rival, lo que reafirma la intensidad de su identificación con los colores blaugranas.