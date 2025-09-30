Secciones
DeportesFútbol

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

Romario reafirmó su amor eterno por Barcelona y sorprendió con una declaración que recorrió el mundo.

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil
Hace 1 Hs

La histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona sumó un capítulo inesperado con las declaraciones de Romario da Souza Faria, de 49 años. El exdelantero sorprendió al admitir que, antes de vestir la camiseta del Merengue, preferiría jugar para la Selección Argentina.

El brasileño lo expresó sin rodeos: “Dos equipos geniales; en fin. Voy a jugar con Argentina. Soy del Barcelona hasta la muerte”, lanzó entre risas junto a su entrevistador. Ante la repregunta, remató: “Tengo que elegir, carajo, estas preguntas tuyas”.

El amor por el Barça se gestó en 1993, cuando llegó desde PSV Eindhoven al Dream Team de Johan Cruyff. En su primera temporada marcó 30 goles en 33 partidos y fue clave para ganar LaLiga 93/94. Sin embargo, tras coronarse campeón mundial en 1994, la relación con el club se resquebrajó por sus ausencias y terminó saliendo rumbo al Flamengo en 1995.

Aun con su estadía corta, Romario dejó huella en la memoria culé. Disputó 84 encuentros y marcó 53 goles, además de convertirse en ídolo por su carisma y su estilo de juego inconfundible. Hasta hoy, sigue recordando con orgullo su paso por el Camp Nou.

Un legado que desafía la lógica

Su vínculo con Barcelona es tan fuerte que incluso confesó que hubiese elegido vestir la Albiceleste antes que ponerse la camiseta del eterno rival, lo que reafirma la intensidad de su identificación con los colores blaugranas.

Temas Fútbol Club BarcelonaSelección Argentina de fútbolSelección brasileña de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Loma Negra, el histórico club de Olavarría que vuelve a la AFA tras más de 30 años

Loma Negra, el histórico club de Olavarría que vuelve a la AFA tras más de 30 años

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

Jorge Reale llega a Tucumán para reunirse con socios de Boca y presentar su proyecto federal

Jorge Reale llega a Tucumán para reunirse con socios de Boca y presentar su proyecto federal

Agustín Creevy acompañó a la familia de Julián Álvarez y filmó la curiosa reacción de Emilia Ferrero en el penal

Agustín Creevy acompañó a la familia de Julián Álvarez y filmó la curiosa reacción de Emilia Ferrero en el penal

Con Subiabre a bordo y refuerzos del exterior, la Selección Sub-20 viajó a Chile para el Mundial

Con Subiabre a bordo y refuerzos del exterior, la Selección Sub-20 viajó a Chile para el Mundial

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”
4

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios