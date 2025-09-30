“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

El amor por el Barça se gestó en 1993, cuando llegó desde PSV Eindhoven al Dream Team de Johan Cruyff. En su primera temporada marcó 30 goles en 33 partidos y fue clave para ganar LaLiga 93/94. Sin embargo, tras coronarse campeón mundial en 1994, la relación con el club se resquebrajó por sus ausencias y terminó saliendo rumbo al Flamengo en 1995.